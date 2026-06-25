「道の駅 230ルスツ」ってどんなところ？

札幌と洞爺湖方面を結ぶ主要幹線道路「国道230号」沿いに佇む道の駅。札幌から中山峠を経由して、人気のニセコや洞爺湖方面へ向かうドライブの休憩スポットに最適なロケーションです。札幌からは車で約1時間45分、ニセコや洞爺湖からはそれぞれ約30分と、アクセスの良さも抜群！

もともと広大な産地直売所で大人気だった道の駅ですが、2025年に「山麓留寿都」をコンセプトに掲げてリニューアルオープン。ルスツ野菜の魅力を国内外へ発信する最旬スポットへと生まれ変わりました。地場産野菜をふんだんに使ったラーメンが味わえるレストランも新設され、海外からの観光客も多く訪れ賑わっています。



地元野菜が毎日届く直売所でお買い物

最大の自慢は、圧倒的なスケールを誇る野菜直売所。地元の生産者さんが愛情込めて育てた旬の野菜が、毎日朝採れで並びます。夏から秋にかけてのハイシーズンには、みずみずしいアスパラやトウモロコシ、トマトなどが豊富に並び、値段もリーズナブル。売り場にはおすすめレシピも展示されているので、おうち料理のヒントにもなります。

ルスツの特産といえば、全国的にもファンが多い「長いも」。羊蹄山の清らかな水と火山性の土壌、そして昼夜の寒暖差に育まれた長いもは、きめ細やかな粘りと濃厚な甘みが特徴です。秋収穫の「秋掘り」はもちろん、冬の間土の中で眠らせて春に掘り起こす「春掘り」は、うま味が凝縮されて格別のおいしさ！見つけたら即ゲットが鉄則です。

「Ezo Pickles」各800円

「ソーセージ」900円、「極上ベーコン」1540円〜（値段はグラムで変動）

直売所に併設する物販コーナーには、ハイセンスな加工品がずらり。地元野菜を厳選した「Ezo Pickles」の無添加ピクルスや、「ルスツ羊蹄ぶた」のジューシーなベーコン＆ウインナーなど、おうちのごちそうやセンスのいいおみやげにぴったりのラインナップです

「梅屋のみそまんじゅう（12個入り）」760円

「ミニタオル」1155円、「ステッカー」各250円

ルスツ名物として外せないのが「梅屋のみそまんじゅう」。百十余年の歴史を誇り、添加物を一切使わず毎日手作りされています。もっちりとした皮となめらかなこし餡のハーモニーが絶妙で、夕方には売り切れてしまうほどの人気ぶり。そのほか、道の駅のロゴをあしらったポップなミニタオルやステッカーなどの限定雑貨もお見逃しなく。



■直売所＆物販コーナー

営業時間：道の駅に準じる

定休日：道の駅に準じる



ルスツ産食材にこだわったご当地ラーメンを堪能しよう

「留寿都 醤油」1000円

「留寿都 味噌」1200円

ルスツのおいしさをその場で満喫するなら、レストランでのランチがおすすめ。今話題の「留寿都ラーメン」は、ルスツ産のじゃがいもチップスを飾った香ばしい「醤油」と、素揚げした長いもやレンコンなどゴロゴロ野菜がうれしい「味噌」の2種類。どちらも"ルスツ豚”の柔らかなチャーシューと地元製麺所「麺しょっぷもり」の麺を使った、オールルスツ産のご当地ラーメンです。

「留寿都豚まぶし」1300円

お米気分なら「豚まぶし」がイチ押し。甘辛タレが絡んだルスツ豚のバラ肉がのったボリューム満点の一品ですが、お楽しみはここから。店内のセルフサービスにある昆布茶をかければ、だしがじんわり染みる“ひつまぶし風”に大変身。お好みの薬味を添えて、最後のひと口まで味変を堪能して。



■山麓留寿都レストラン（さんろくるすつれすとらん）

営業時間：11〜20 時（LO19時30分、ディナーメニューは17時〜提供）、テイクアウトは11〜17時（なくなり次第終了）

定休日：道の駅に準じる



とれたての新鮮野菜にこだわりのご当地ラーメン、そして愛され続ける伝統銘菓まで、ルスツの最旬の魅力がぎゅっと詰まった「道の駅230ルスツ」。

周辺には同じく野菜の名産地として知られるニセコや真狩（まっかり）があり、名物の直売所や美しい湧水スポットを巡るのにも最高のロケーションです。羊蹄山を望むのびやかな景色を眺めながら、美味しい大地の恵みに出合う北海道らしいドライブへ出かけてみませんか？



■道の駅230ルスツ（みちのえきにいさんまるるすつ）

住所：北海道留寿都村127-191

TEL：0136-47-2068

営業時間：9〜18時（11〜3月は〜17時）

定休日：無休

駐車場：91台

アクセス：道央自動車道虻田洞爺湖Cから約59km

最新情報満載！

『るるぶ 北海道のおいしい道の駅＆SA・PA』もチェック

わざわざ食べに行きたい名物グルメや映えスイーツが勢揃いの「北海道の道の駅おいしいセレクション」から、オープン＆リニューアル情報まで全126軒を大紹介。北海道の「おいしい」と「絶景」を効率よく楽しむ日帰りコースもぜひご参考ください。

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。