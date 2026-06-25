近年、観光エリアとして進化を遂げている静岡市駿河区の用宗で、市の再整備事業が計画されています。しかし、計画はストップしていて今後のめども立っていません。用宗でいったいなにが起きているのか、取材しました。



のどかな雰囲気の港町として知られるベイエリア静岡市駿河区の用宗地区。



ここ10年ほどで観光開発が進み、バラエティ豊かな飲食店や温浴施設が立て続けにオープンする注目のスポットです。そこで今、市が進めているのが、”海岸沿いエリアの再整備”です。





民間の資金やノウハウを活用する「パークPFI事業」により、約600mにわたる緑地エリアをリニューアルするもので、当初の計画では7月に整備が完了する予定でしたが…。（記者）「用宗エリアです。こちらは市と事業者が整備を進めているエリアですが、工事などが行われている様子はなく手つかずの状態です」その理由は…。（静岡市 難波 市長）「実際の計画を地元に示したらいろいろな意見が出たので、それに基づいて今調整している」再整備計画に対し一部の地元住民が反発。当初は宿泊機能を備えた2階建ての収益施設をオープンする予定でしたが、施設によって海が見えにくくなることや、宿泊客による騒音が懸念されるとして、地元住民などから約500人の署名が集まりました。整備計画に反対する住民の一人、前田さん。用宗で生まれ育ち、再整備が予定されているエリアの近くでカフェを営んでいます。（再整備に反対 前田 英雄さん）「生まれ育った町ですから一番いいのはやっぱり静かで落ち着いているところ」用宗の落ち着いた雰囲気が好きだという前田さん。再整備により用宗の景観が変わることや、さらに多くの観光客が集まることに懸念をいだいています。（再整備に反対 前田 英雄さん）「無作為に人が集まり過ぎるのは地域住民にとっては迷惑が多い。『それだったら作ってもいいかな』と…そういう風に町全体の気持ちが偏るようでしたら、私も反対の声は引っ込めますけどね」一部の住民が「今の用宗を守りたい」と声を挙げる一方で、地元全体が再整備に反対しているわけではありません。（用宗町内会 海野 光弘 会長）「当然いろいろな考えがあります。ただ完全に（事業を）無くしちゃうともったいないというか、せっかくチャンスでもある。人それぞれの考えの中で、お互いの考えを尊重し合いながらやっていきたい」約3年前から動き始めた用宗の再整備事業。事業者側も当初の計画から大きく変更し、収益施設の場所の変更やホテル機能の廃止など、地元の声に寄り添う姿勢を見せていますが、いまだ合意には至らず今後の事業スケジュールは不透明な状態です。事業者の「CSAトラベル」は、Daiichi-TVの取材に対し、「住民のみなさんが喜んでもらえる事業になるなら弊社も前向きに取り組んでいきたい」とコメントしています。用宗と同様に再整備が計画されているのが、静岡駅から北に約2キロの場所にある「城北公園」。（2021年 城北公園の会）「大きな駐車場をつくるというもので、それだと木々を切ってしまう。この緑の環境を壊してまでドライブスルー･店舗用の駐車場はいけないのではないか」子育て支援施設や駐車場、「スターバックス」を建設する計画でしたが、一部の市民団体が整備に伴う樹木伐採などを理由に計画に反対。その後、地元への説明会が開催されましたが理解は得られず・・・、6月4日、これまでの計画を”ゼロベース”とした「新たな整備方針」が発表されました。行政の事業につきまとう”地元理解の難しさ”用宗と城北公園の事業について、難波市長は…。（静岡市 難波 市長）「いろいろな取り組みにおいて全員が賛成ということはまずない。こういう問題は強引にやるものではないので、まずは地域住民の方々としっかりお話しすることが大事。市も事業者にお任せするのではなく一緒に考えて、いろいろな意見をいただいているので、施設のあり方や事業の進め方を整理･検討している状況です」街の魅力をアップしようという市側の狙いに、地元がどこまで共感できるのか、双方の歩み寄りが求められています。