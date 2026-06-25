小国町の町議会議員が無免許運転の疑いで書類送検された問題を受けて、25日、町議会の全員協議会が開かれ、議員本人が「免許の失効が分かって以降は車の運転はしていない」と説明しました。



この問題は、小国町議会の渡辺重信議員が運転免許証の失効に気付いた状態で車を運転した無免許運転の疑いで書類送検されたものです。

町議会では25日、全員協議会が開かれ渡辺議員が議会に説明しました。

渡辺議員によりますと、免許証は2025年11月2日で失効したということです。2026年2月19日に失効に気付き、2026年2月20日に警察に連絡し、その後、捜査を受けたということです。





小国町議会渡辺重信議員「失効に気付かず乗っていたのは事実。失効が分かった時から運転はしていない」また、ほかの議員から「免許更新の時期を知らせる事前の通知に気づいていなかったのか」と質問されると、渡辺議員は「事前通知のはがきを見ておらず、探したが現在も見つかっていない」と説明しました。小国町議会渡辺重信議員「政治を預かる者として身の回りの確認をしていないというところは本当に申し訳なかったと思っている。信頼回復のためにもしっかりと働いていきたいと思っている」また、自身の進退について報道陣から問われた渡辺議員は「司法の判断が出てから考えたい。それまではしっかりと仕事をしていきたい」と述べました。