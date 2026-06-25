FIFAワールドカップ2026で日本代表チームが躍動する中、SNS上では「最高のサッカー漫画は何か」を語る投稿が熱を帯びている。名前の上がる一つが、90年代に連載された『Jドリーム』だ。W杯出場が夢だった時代、それを叶える選手たちを描いた物語だ。著者・塀内夏子さんは、目標である優勝に突き進む森保ジャパンの姿に「夢みたいな時代になった」と語る。

■連載当初 W杯は遠い世界の話だった

『Jドリーム』はJリーグが開幕した1993年から、「週刊少年マガジン」で足掛け7年にわたり連載された。

主人公は、当初16歳だった天才少年・赤星鷹。それまでW杯に出場したことがなかった日本代表が目前で出場を逃した「ドーハの悲劇」や、98年フランス大会への出場を勝ち取った「ジョホールバルの歓喜」などの現実とリンクする形で、物語は描かれる。

その第1話、長年日本代表を支えていた32歳のベテラン選手が、親友であるトレーナーに、心情を漏らす場面がある。高校からの夢であったW杯出場は「いい年して恥ずかしくて言えない」という。連載が始まった当時、日本にとってのW杯は、海外のスター選手たちだけが輝く遠い世界の話だったのだ。

◾️「ドーハの悲劇」現地で立ち会った

Jリーグ開幕からわずか半年後、日本サッカーは「ドーハの悲劇」を経験する。94年アメリカW杯・アジア地区最終予選最終節のイラク戦。後半アディショナルタイムの失点で同点とされ、つかみかけたW杯出場の切符を目前で逃した。

グラウンドにうずくまる選手たち。日本のテレビでは「初出場ならず！」とアナウンサーが叫んだ一方で、現地を訪れていた『Jドリーム』の著者・塀内さんらサポーターだけは、状況を理解することができなかった。「引き分けではW杯に行けないのか？」。15分ほどして、プレスから他の試合の結果を知らされ、愕然とした。

その夜、連載中の『Jドリーム』をどうするか、編集者と議論になった。物語ではすでに、このW杯予選を描き始めていた。

「物語の中だけでも、W杯に行かせてあげられないかな？」。

だが、塀内さんはその案に納得できなかった。結局作品では、現実と同様、出場を逃した選手たちの姿と、その涙を描いた。

◾️物語の最後のページにつづられた言葉

「このまま終わらせてたまるか。日本がW杯に行くまでの物語を私は書きたい」

塀内さんは、98年フランスW杯への道のりも、作品として描くことを決める。

ホテルの部屋の電話が一晩中鳴り続けたり、“何か”が混ぜ込まれた飲料を渡されたりする「アウェイの洗礼」。理不尽なレフリングによる出場停止やケガで、選手が次々に離脱する苦境。それを、若手の成長やベテランの精神力で乗り越え、ついにW杯出場の夢を叶えると、物語は結末を迎える。

アジア予選を勝ち抜くことがいかに過酷だったのかを描いた物語。その最後には、日本代表のイレブンが初めてW杯のピッチに立ち、「多くの子供たちにとっても、W杯は現実の“目標”となっているだろう」とつづられている。そして、「W杯がもう“夢“ではなくなった今、長かった“夢物語”を終えよう」として、連載は結ばれる。

◾️チュニジア戦直後からSNSで話題に

『Jドリーム』をめぐるSNS上での盛り上がりが始まったのは、日本代表がチュニジアを4-0で破った6月21日だった。

『Jドリーム』というワードを含むXの総ポスト数は5月の1か月間で238件だったのが、この日だけで2000件。24日までの４日間で5800件にのぼっている。（リプライ、リポスト含む。Meltwaterより）

「目標は優勝」と掲げる森保ジャパンが、世界にその力を示したこの日、なぜ人々がこの作品を語るようになったのか。

SNSの投稿には、“ドーハの悲劇からW杯初出場までの空気感が見事なぐらい再現されている”、“W杯という夢を追いかける姿が、時代を超えて読者の胸を打つ”などという、日本サッカーの来し方に想いをはせるようなコメントが多くつづられていた。

◾️漫画のはるか先にある現実 「感無量」

完結から25年以上。作品が、再び脚光を浴びていることについて塀内さんは、「読んでもらえるのは嬉しい」とする一方で、「（私の描いた）漫画よりも、今の日本サッカーはもっともっと素敵。そちらに注目してほしい」と話す。

塀内さんにとって、強豪オランダと真っ向勝負で引き分け、チュニジアを圧倒した森保ジャパンの戦いぶりは、「まるで夢を見ているよう」だったという。

中でも印象に残ったのが、オランダ戦でMF中村敬斗選手が決めたゴールだった。下がりながら右足を振り抜く、相手の股を抜くミドルシュート。「日本人がこんなシュートを打てるようになるなんて」と胸がいっぱいになった。

過去の大会でも、日本が強豪を破ったり、決勝トーナメントに進んだりしたことはあった。だが、どこかその戦い方は、守りを重視してカウンターを狙う「弱者の選択」のように映っていた。

今回は、十分に攻めて、結果を残す戦い方。塀内さんの目には、今の選手たちがW杯に対する気負いや、強豪への苦手意識などなしに、伸び伸びサッカーをしているように見えるという。

「いまの若い子たちは、『Jドリーム』はおろか、“ドーハの悲劇”を知らない人もいるかもしれません。選手が、日本サッカーの長年の苦労、など、余計なものを背負わず戦ってくれている。それがいいんだと思います」

「現実はとっくに漫画の先を行っている。感無量です」

◾️「W杯出場が夢」だった時代から続く道

「ドーハの悲劇」でW杯出場を逃した日本代表は、初出場した98年フランス大会で3戦全敗、1つの勝利もできなかったが、初めてのゴールを刻んだ。日韓共催となった2002年大会では、初白星をあげ、決勝トーナメントにも進出した。

1勝もあげられずグループリーグで敗退した大会もあれば、強豪と紙一重の戦いをした大会もあった。前回、2022年大会では、ドイツ・スペインから歴史的な勝利をあげた。そして迎えている2026年大会、である。

「日本サッカーは少しずつ前に進んできました。一歩ずつ、ではなく、半歩ずつ」と塀内さん。「W杯出場が夢」だった時代からつながる道は、「W杯優勝が目標」とする現在につながった。

日本時間26日、日本代表はグループステージ第3節で、スウェーデンと対戦する。