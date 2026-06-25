車椅子Vチューバーとして活動していた七竈ななさんが亡くなったと、本人のXを通じ母が25日に発表した。

母は「七竈ななを応援してくださった皆様へ 母よりご報告申し上げます。七竈ななは、2026年6月21日早朝、自宅にて永眠いたしました。突然のお知らせとなりましたことをお詫び申し上げます」と書き出した。

「生前、多くの方々に支えていただき、温かい応援を賜りましたことを、家族一同心より感謝申し上げます。なお、本人の遺志により葬儀は執り行わず、近親者のみでお別れを済ませました。遺骨につきましても、本人の希望に沿って海洋散骨を行います」と記述。

「また、故人の遺志により、今後発生する収益につきましては、障害者支援活動に役立てていただくため寄付いたします。これまで七竈ななを愛し、支えてくださった皆様、本当にありがとうございました。母」と締めくくった。

七竈さんは25年5月にXで「みつけてくれてありがとう、2.5次元Vtuberの七竈ななです！ 実写アリ注意！ 今からでも古参！！！ ADHD、下肢麻痺で歩行困難の車いすユーザー」と改めて自己紹介していた。

Xの更新は今月16日「私だけ置いて、朝が来てしまう」とだけつづっていた。