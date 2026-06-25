初の「雄安製」衛星「雄安1号」、年内打ち上げ予定―中国

初の「雄安製」衛星である「雄安1号」は関連試験が進められており、2026年内の打ち上げが予定されている。中国新聞網が伝えた。

藍箭鴻縕（雄安）空間科技の陳穎（チェン・イン）氏は、「『雄安1号』衛星は昨年10月、当社の衛星スマート製造パイロット生産拠点で製造を完了し、ラインオフした。同衛星には多数の先進技術が搭載されている。当社の生産ラインは昨年4月に正式建設が開始された。今年中に『雄安製』初の衛星を正式に打ち上げる予定だ」と話した。

雄安新区科学技術イノベーションセンターのパイロット生産拠点責任者の楊雲傑（ヤン・ユンジエ）氏は、「藍箭鴻縕の衛星スマート製造パイロット生産拠点は雄安新区科学技術イノベーションセンター内に位置し、雄安が企業向けに特別に整備した高水準の衛星製造工場であり、衛星のパイロット検証および量産に特化している」と説明した。

楊氏は、「拠点は四つのエリアに分けて整備されており、次世代情報技術、宇宙航空情報、新素材産業を重点的に配置している。現在、A・B・Cの3エリアがすでに稼働しており、20件を超える優良な科学技術イノベーションプロジェクトが集積している」と話した。（提供/人民網日本語版・編集/YF）