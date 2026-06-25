「そりゃ楽しみだよ！」デニーズ、有名店監修の新メニュー登場！ 南インドの人気エスニック料理
デニーズ公式X（旧Twitter）は6月24日に投稿を更新。南インド料理の名店「エリックサウス」稲田総料理長が監修した第2弾メニューの予告をしました。
【画像】デニーズの新感覚エスニック料理！
「キーマカレー＆ガパオのあいがけそば」で、皿にはたっぷりのガパオとそば、別添えのキーマカレー、彩り野菜や卵が盛り付けられ、エスニックな雰囲気が漂う一皿に仕上がっています。販売開始は7月8日からです。
コメントでは「そりゃ楽しみだよ！」「第二弾やて、、、、!?」などの声が寄せられました。実際の発売が待ち遠しいですね。
(文:All About ニュース編集部)
【画像】デニーズの新感覚エスニック料理！
「キーマカレー＆ガパオのあいがけそば」登場同アカウントは「大好評販売中 #エリックサウス 監修メニュー 7/8(水)より 第2弾スタート 一度に二度美味しい！ 新感覚エスニックそばが登場 楽しみな人はいいね」とつづり、画像を1枚載せています。第2弾新メニューの予告ビジュアルです。
「チキンビリヤニ」なども！今回のメニューは、キーマカレーとガパオという2つの人気エスニック料理を一度に楽しめる、あいがけスタイルが特徴です。人気料理店監修ならではの本格的な味わいが期待されており、エスニック好きにはたまらない内容となっています。ほかにも「チキンビリヤニ」や「南インド風キーマカレー」などがラインアップ。
コメントでは「そりゃ楽しみだよ！」「第二弾やて、、、、!?」などの声が寄せられました。実際の発売が待ち遠しいですね。
(文:All About ニュース編集部)