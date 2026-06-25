『トイ・ストーリー』エイリアンの“新グッズ”登場へ！ ロッツォやハム姿の「ミツメぬいコロン」全5種
『トイ・ストーリー』の人気キャラクター“エイリアン”がさまざまなディズニー・ピクサー作品のキャラクターになりきる「エイリアン リミックス」をデザインした「ミツメぬいコロン」が、7月下旬から、全国の販売店で順次発売。「アイアップ公式オンラインストア」で予約受付中だ。
【写真】バニーやハムにもなりきり！ 「ミツメぬいコロン エイリアン」全5種
■視線が合うユニークな仕様
今回登場する「ディズニー・ピクサー ミツメぬいコロン エイリアン」は、アイアップの人気商品シリーズであるぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」と、どこから見ても視線が追いかけてくる「ミツメトロニクス」を組み合わせた新アイテム。
ラインナップは、エイリアンがなりきるロッツォ、バニー、ダッキー、バターカップ、ハムの全5種類がそろう。
いずれも、丸くかわいいフォルムとふわふわな触り心地に加え、視線が合うユニークな仕様が魅力。思わず集めたくなるコレクタブルアイテムで、ぬい活やインテリアとしてもおすすめだ。
【写真】バニーやハムにもなりきり！ 「ミツメぬいコロン エイリアン」全5種
■視線が合うユニークな仕様
今回登場する「ディズニー・ピクサー ミツメぬいコロン エイリアン」は、アイアップの人気商品シリーズであるぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」と、どこから見ても視線が追いかけてくる「ミツメトロニクス」を組み合わせた新アイテム。
ラインナップは、エイリアンがなりきるロッツォ、バニー、ダッキー、バターカップ、ハムの全5種類がそろう。
いずれも、丸くかわいいフォルムとふわふわな触り心地に加え、視線が合うユニークな仕様が魅力。思わず集めたくなるコレクタブルアイテムで、ぬい活やインテリアとしてもおすすめだ。