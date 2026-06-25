熊本の魅力を全国に発信する観光キャンペーンが7月に始まるのを前に、ファミリーマートとのタイアップ商品が発表されました。

【写真を見る】ファミマが熊本の特産品とコラボ！サラダちくわ弁当や「ゆうべに」スイーツなど3商品が九州 約1500店に

7月から3か月にわたって開催される「デスティネーションキャンペーン」は、JRグループが自治体と協力して国内の観光客誘致に取り組むものです。

このキャンペーンにファミリーマートがタイアップし、熊本県産の海苔を使ったおむすびやサラダちくわが入った弁当など3商品が展開されます。

県産イチゴを使ったスイーツも

そのひとつが県産のイチゴ「ゆうべに」を使ったシュークリームです。

発表会では、熊本出身のHKT48メンバー、田中伊桜莉さんと森崎冴彩さんが、そのシュークリームを試食しました！

HKT48 田中伊桜莉さん「すごくムニムニしていて、モチモチもしていて、すごくおいしいです。甘酸っぱいイチゴのソースと甘いミルクの相性が抜群でおいしいです」

このタイアップ商品は6月30日（火）から九州のファミリーマートなど約1500店舗で販売されます。※山口県の一部店舗でも