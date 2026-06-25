【東京ディズニーリゾート】全アトラクション＆ショーの楽しみ方、公式アプリ活用法を徹底紹介 2026年TDL＆TDS最新ガイドブック登場
講談社は、東京ディズニーリゾートの全アトラクションを紹介する最新ガイドブック『東京ディズニーリゾート アトラクションガイドブック 2026-2027』（税込2200円）を発売した。
【画像】いまやパーク体験に欠かせない！東京ディズニーリゾート・アプリの使い方も詳しく掲載
本書では、東京ディズニーランド（TDL）と東京ディズニーシー（TDS）のアトラクション情報をはじめ、ショーやキャラクターグリーティング、年間イベントスケジュールまで幅広く掲載している。
アトラクションページでは、それぞれのストーリーや体験の流れ、注目ポイントをわかりやすく解説。
さらに、近年のパーク体験に欠かせない公式アプリ「東京ディズニーリゾート・アプリ」の使い方も詳しく掲載。チケットの購入や各種サービスの活用法などをプロセスごとに解説しており、来園前に知っておきたい情報をまとめて確認できる。
TDSで開催中のアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」についても、パーク全体を彩るテーマカラー「ジュビリーブルー」の世界観やイベントの魅力を美しい写真とともに紹介。
付録として、切り取って持ち歩けるマップも収録している。
【画像】いまやパーク体験に欠かせない！東京ディズニーリゾート・アプリの使い方も詳しく掲載
本書では、東京ディズニーランド（TDL）と東京ディズニーシー（TDS）のアトラクション情報をはじめ、ショーやキャラクターグリーティング、年間イベントスケジュールまで幅広く掲載している。
さらに、近年のパーク体験に欠かせない公式アプリ「東京ディズニーリゾート・アプリ」の使い方も詳しく掲載。チケットの購入や各種サービスの活用法などをプロセスごとに解説しており、来園前に知っておきたい情報をまとめて確認できる。
TDSで開催中のアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」についても、パーク全体を彩るテーマカラー「ジュビリーブルー」の世界観やイベントの魅力を美しい写真とともに紹介。
付録として、切り取って持ち歩けるマップも収録している。