お笑いタレントの江頭２：５０が、「到着しました！」と自身のＸでポストし、話題となっている。

江頭は２４日、自身のＸを更新し、「ちょっと行って来ます」と、空港の出発ロビーに立つ写真をアップ。

行き先は明かしていなかったが、サッカー北中米Ｗ杯のスウェーデン戦を観戦しに行くのではないかとのコメントが殺到していた。

そして、一夜明けた２５日、場所がどこかは記さず「到着しました！」と目的地に着いたことを報告。オレンジ色のＴシャツにバケットハットをかぶった姿で腕組みをしているショットを投稿した。

このポストには、バックに写っている建物などから、「ダラスだ！」「ダラスのここやね 長旅お疲れさま」「先週宿泊していた、マグノリアホテルの前だ！えがちゃん、応援よろしくです」など、Ｗ杯のスウェーデン戦が行われる米国・ダラスと特定するコメントが多く寄せられた。

また「日本代表応援映るの楽しみです。いつもの全力でお願いします」「ワールドカップの中継に映る気マンマンですかね」と、中継で江頭が映ることを期待する声などがあがっていた。