香港Ｇ１のクイーンエリザベス２世Ｃで２着だったマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）が、キングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ・英Ｇ１（７月２５日、アスコット競馬場・芝２３９０メートル）へ向け帰厩後初時計をマークした。

美浦・坂路でレイユール（４歳２勝クラス）と併せ馬を実施。１本目でまだ重さを感じさせる動きだが、５４秒８―１２秒６をマークして併入した。手塚久調教師も「雰囲気は悪くないですよ。あとは輸送だけだね」と納得の表情だ。

ここに来て馬に変化も出ている。「爪が伸びたのがいいね。ずっと接着装蹄だったけど、普通にできるようになった」とトレーナー。これまでは接着剤で蹄鉄を装着していたが、通常の釘で固定する方法になったという。競走能力に影響はないが、落鉄すると打ち替えに時間のかかるリスクがある接着装蹄でなくなったのは大きな前進と言っていい。

前走では現役世界最強の一角・ロマンチックウォリアーと１馬身差の接戦。イギリス最高峰のビッグレースでも能力は見劣らない。昨年のジャパンＣで頭差で惜敗したカランダガンへのリベンジを果たし、海外Ｇ１初タイトルをつかみ取る。