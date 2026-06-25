◆パ・リーグ 楽天―西武（２５日・楽天モバイル最強パーク宮城）

西武・成田晴風（はるせ）投手が２５日、プロ入り後公式戦では初めて１軍に合流した。

青森出身で、弘前工から２０２３年ドラフト４位で西武に入団した右腕。東北での初昇格に、「うれしい気持ちと、いい緊張感がある。東北から１軍に合流できたのも何かの運命な気がする」と表情を崩した。

プロ３年目の今季は１軍の宮崎・南郷キャンプを完走し、オープン戦では４試合に登板して防御率４・５０の成績。オープン戦途中でファーム再調整となり、３軍戦での登板も経験した。ファームでは１１試合に登板して０勝０敗、防御率３・３８だった。

「コントロールと出力の、シンプルにそこ二つ。なんか変に考えすぎたりしてたので、シンプルにというか、変なことを考えず動きを意識することを」と調整を重ねて待望の初昇格。「チームも勝てそうな雰囲気があるので、自分も乗っかっていけるようにしたい」と意気込んだ。

また、中村祐太投手も１軍に合流した。右肩の肩甲下筋（けんこうかきん）を痛めて５月６日に出場選手登録となったが、「急いで治しました。より一層細かいインナーの部分をしっかりやらないとダメだなと地味なトレーニングばっかりやって」と笑顔で復帰。中継ぎ陣の疲れが見え始めた現状に「みんなで助け合ってカバーし合えるところはして、自分のやるべきことに集中してできれば」と誓った。