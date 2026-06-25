南米ベネズエラで２４日（日本時間２５日）にマグニチュード７・２とＭ７・５の２度にわたる強い地震が起こり、ＭＬＢ選手たちが沈痛な思いを寄せている。首都カラカスで行われていたベネズエラ・リーグの試合では大きな揺れに試合が中断。選手、審判、観客が安全を求めてグラウンドに一斉に避難し、スタジアムの外に逃げ出す観客など、混乱の様子がＳＮＳに上がっている。インドメディア「スポーツタック」などが伝えた。

甚大な被害が予測される中、ＭＬＢでプレーする選手も気が気でない。米メディア「ベースボール・リファレンス」によると同国出身の現役選手は８６人。ブレーブスのペレスはインスタグラムに「ベネズエラで起きたことは前例のない大惨事です。被害にあわれたすべての方々に祈りを捧げます。復興、貢献、そして私たちがどのように前進を後押しできるか。前進に力を」と綴った。

ロイヤルズのガルシアも家族と連絡を取ろうと３時間も取れなかったことを明かし、夜遅くになって「娘と彼女の母親と連絡が取れました。祈ってくれてありがとうございました」と投稿。ジャイアンツのアラエスは被災地の写真とともに「神よ、彼らをお守りください」とインスタのストーリーに思いを記した。

また、ドジャース・ロハスも被災した風景の写真だけをインスタにあげ、同日のアスレチックス戦でサヨナラ本塁打を放ったジャイアンツ・ベリコトも試合後は友人や家族の安否確認を続け、仲間に励まされていたという。