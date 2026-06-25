高額な海外視察費用などの問題が噴出する福岡県議会の6月定例会が25日に閉会しました。会期中には「議会改革」という言葉がよく使われましたが、県議会のあり方は本当に変わるのでしょうか。



■福岡県議会・蔵内勇夫議長

「これをもって 令和8年6月第16回福岡県議会定例会を閉会します」



福岡県議会の6月定例会は25日に閉会しました。



6月定例会の開会前には県議会議員の海外視察をめぐり高額な費用や契約方法が疑問視されたことに加え、福岡県の部課長会による県議会議長のパーティー券の一括購入など県議会を巡る問題が次々に噴出しました。





蔵内勇夫議長は議会開会中の11日、一連の問題について会見を開きました。■蔵内議長「（海外視察の高額費用については）費用対効果について今後十分に考えていかなきゃならないと思っております （パーティー券については）忖度を甘んじて受けとったのかなと思うところはあります ですから今後しっかり議会改革をやっていこうと」蔵内議長は見直しを進める考えを示しました。議長会見の翌日に開かれた本会議の代表質問で先陣を切ったのは自民党県議団の佐藤楓議員でした。■佐藤楓県議「蔵内勇夫議長が日本人で初めて世界獣医師会会長に就任されました ご就任誠におめでとうございます」佐藤県議は祝いの言葉で質問を始め、議会と県側がともに県政の改革を進めることについて「蔵内議長が強い意欲を示している」と持ち上げました。一連の問題には触れないままでした。一般質問の場で初めて切り込んだのは、かつて自民党に所属し議長も経験した少数会派の吉松源昭議員です。■吉松源昭県議「知事は会見で長年にわたり県執行部と県議会の間に おりのような忖度があったと述べられました その忖度を誰が作り誰が維持し誰が利益を受けてきたかです 知事ご自身の責任について率直にお答えいただきたい」■福岡県・服部知事「かつて様々な要因で長時間にわたり議会審議が滞ることもありました そこからくる漠然とした不安といったような感情が職員の意識の中に数十年にわたって根付いてきたものと考えています 議会と執行部との様々な関係の中で生まれ醸成されてきたものではないかと思っています」さらに吉松議員は海外視察や部課長会などの問題をより詳しく調査するため、県側に第三者による調査が必要だと訴えました。■服部知事「速やかに必要な是正を図らなければならないことから 第三者委員会を設置することなく顧問弁護士との連携のもとで対応を図っていますが 今後も課題を真摯に受けとめスピード感をもって抜本的な改革を進めていく覚悟です」服部知事は第三者委員会の設置に否定的な姿勢を示しました。その後、6月定例会でこの問題をただした議員は2人でした。より詳しい調査が可能となる第三者委員会の設置は議会を改革する上で必須ではないのかとの問いに、蔵内議長は次のように答えました。■蔵内勇夫議長「知事がおっしゃった通りです しっかりと調査が行われていると思います」その一方で蔵内議長は海外視察のあり方などを議論するとして、県議会の主要会派の若手議員中心に作った新たなプロジェクトチームを24日に発足させました。議会改革のためにと蔵内議長の肝いりで立ち上げられましたが、過去の海外視察について調査する予定はないといいます。■プロジェクトチーム・板橋聡座長「報道機関のみなさまには ご退出をお願いしたい」プロジェクトチームは、かったつな議論を確保するためとして、肝心の議論の内容を公開しませんでした。結局、県民の納得がいく議論の経過が示されることなく、県議会は25日に閉会しました。地方の議会や行政に詳しい専門家は、議会側が自戒を込めて執行部である県側を追及すべきだったと指摘します。■日本大学・林紀行教授「最も問われているのは執行部と議会の関係が適切な緊張関係の上に成り立っていたかどうかということですので そういった観点に立てば本来、議員の皆さんは、きちんとこの点について自問自答しながら、執行部に対して厳しく問うていくことは必要だったかと思います おそらく自浄作用が働くというふうには県民の方たちは見ないと思います そういったことを自分たちから きちんとしない限り 県民の方の信頼回復は難しいんではないでしょうか」県側の忖度を長年受け入れてきた福岡県議会は古い体質からどこまで脱却できるのか、県民から厳しい視線が注がれています。