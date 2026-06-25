

西野七瀬、青木マッチョ

西野七瀬と青木マッチョが、奥平大兼が主演を務めるNHK夜ドラ「税金で買った本」への出演が決定した。併せて放送日が８月24日夜10時45分からスタートすることが発表された。

「税金で買った本」は、ヤンキー高校生が図書館でアルバイト？知ってるようで知らないこと満載の大人気図書館お仕事マンガをドラマ化。ヤンキー高校生・石平紀一（奥平大兼）は、ふとしたことから10年ぶりにとある図書館を訪れる。そこでは、個性的な職員たちが、利用者のために日々奮闘していた！図書館でのアルバイトを始めた石平は、誰もが本と出会い、知る喜びを味わえるようにするためのさまざまなルールや、仕事があることを知っていく。図書館での多くの出会いが、どこか満たされない気持ちでいた石平を少しずつ変えていく・・・。ライブラリー・ヒューマンコメディー。

西野七瀬は、一般図書係の非正規職員。石平紀一（奥平大兼）に図書館の仕事を教える早瀬丸小夜香、青木マッチョは資料係の弁償修理担当するマッチョな非正規職員・白井里雪を演じる。

また、磯山さやかが児童図書係の非正規職員・朝野亜沙子、川島明（麒麟）が図書館の図書係長・堀田係長、平山浩行が紀一の父役、矢田亜希子が紀一の母・石平りょうこを演じる。

【西野七瀬コメント】

初めての夜ドラの出演で、このような素敵な作品に関われたことを嬉しく思います。図書館が舞台の作品なので、今まで知らなかったお仕事や、専門用語等たくさん知ることができました。それらひとつひとつを自分の中に落とし込みながら、早瀬丸という役を演じさせていただきました。更なる図書館の魅力はもちろん、知らないことを知る楽しさをドラマを通してみなさんにお伝え出来たらいいなと思っています。ぜひ楽しみに待っていてください。

【青木マッチョ コメント】

NHKの夜ドラに出させていただける人生とは思っていませんでした。自分が演じさせていただく白井里雪という人物を見て、完全にビジュアル採用だと思いましたが、筋トレを始めた理由が自分と全く同じだったりと、かなり感情移入することができました。演者の方々、監督及びスタッフ全員がとても優しく、初めての経験ばかりでしたが楽しく撮影できました。なので、皆様もとても優しい気持ちで見ていただけたらなと思います。

■番組情報

夜ドラ「税金で買った本」

【放送予定】2026年８月２４日(月)スタート

NHK総合 毎週月〜木曜 夜10時45分〜11時00（全32話）

※NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定

【原作】ずいの・系山冏

【脚本】坂口理子

【音楽】吉川慶

【演出】村松弘之 坂梨公紀

【出演】奥平大兼 西野七瀬 青木マッチョ(かけおち)

磯山さやか 大友花恋 入山法子 菊池和澄 新原泰佑 下川恭平 ・ 川島明（麒麟）

/ 平山浩行 矢田亜希子

【プロデューサー】古和田早紀（東阪企画）

【制作統括】内丸摂子（東阪企画） 熊野律時（ＮＨＫ）