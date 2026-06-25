通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は７．７５％に上昇 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は７．７５％に上昇

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通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は７．７５％に上昇



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 7.75 6.91 7.07 7.12

1MO 7.44 5.88 6.91 6.45

3MO 8.21 5.97 7.34 6.87

6MO 8.52 6.04 7.60 7.12

9MO 8.64 6.11 7.77 7.27

1YR 8.78 6.42 8.04 7.43





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 7.05 8.87 7.97

1MO 6.97 7.87 7.07

3MO 7.72 8.35 7.30

6MO 8.22 8.72 7.37

9MO 8.51 8.94 7.42

1YR 8.71 9.19 7.53

東京時間16:42現在 参考値



ロンドン序盤、ドル円1週間は7.75％と東京午前の7.56％から上昇している。ボラティリティーは1週間が１カ月を上回っており、短期変動期待の高まりが示されている。ドル円相場は162円を試す動きが続いている。その中で、本日は日本時間午後9時半に最新の米PCE価格指数データが発表される予定。米インフレの根強さはどの程度になるか、市場の視線が集まっている状況だ。

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