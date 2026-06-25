ロンドン序盤は様子見ムード広がる、ドル円１６１円台後半＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、様子見ムードが広がっている。日本時間午後9時30分に米PCE価格指数や、米新規失業保険申請件数、米GDP確報値など一連の米経済指標発表を控えていることが背景。ドル円は161.90付近まで買われたあと、高止まり。ユーロドルは1.1360付近と前日NY終値付近での揉み合い。ポンドドルは1.3189付近まで買われ、前日比小幅高で推移している。このところ、ドル高の流れが鮮明になっているが、一連の注目指標発表を控えて結果を見極めたいとの状況になっている。



USD/JPY 161.79 EUR/USD 1.1362 GBP/USD 1.3188

外部サイト