（高山 基彦 アナウンサー）

三島市にある、「三島スカイウォーク」にやってきました。



きょう(6月25日)は朝から雨の降るあいにくの天気。霧がかっていて、景色も見えないですね。ただ、晴れていればご覧のように富士山も望める雄大な景色を楽しむことが出来る人気スポットです。



そして、この時期おすすめなのが、つり橋を渡った先で開催中の「あじさい祭」です。





ここには215種類、1万3000株以上のアジサイが見ごろを迎えていて、きょうも小雨が降る中ですが、たくさんの人が写真を撮ったりしながら楽しんでいましたよ。一般的にアジサイの見ごろは6月いっぱいですが、ここは標高が高いため、7月中旬ごろまで楽しめるそうですよ。さらに、ここでしか見ることができないオリジナル品種もあるんです。これは、その名も「スカイウォーク」雪のような美しい白色にうっすらとにじむ水色が、上品なアジサイです。続いてこれは「夏空」。薄紫色のラインが特徴で、その名の通り、さわやかな夏の青空を思わせるあじさいです。さらに、こちらは『覇王』。全体的に淡いブルーが特徴でふんわりとゆうがな咲き姿が印象深いアジサイです。品種ごとの違いを楽しむのもおすすめですよ。そしてここには、雨でも楽しめる施設がありますよ。ここは、「スカイガーデン」という、天井いっぱいに色鮮やかな花々が広がるガラス張りの屋内施設です。花を鑑賞しながら、伊豆や箱根ならではのおみやげ、人気のスイーツにルメを天気を気にせず楽しめる人気のスポットです。そして、この時季は、アジサイの花を見るだけでなく、アジサイをイメージした限定スイーツも楽しめるんです。・「紫陽花どらやきと静岡緑茶」（1200円）販売「森のキッチン」（紫陽花に見立てて可愛らしく絞られたクリームが特徴で、静岡緑茶といっしょに楽しめる和スイーツ）・「あじさいミニサンデー」（530円）販売「831JUICE」（濃厚ソフトに軽やかな食感のフィアンティーヌを合わせ、アジサイカラーの芳醇な長野パープルシロップをかけた見た目も涼やかなスイーツ）・「紫陽花ジュエルスカッシュ」（500円）販売「スカイウォークソフトクリーム」（爽やかなレモンスカッシュに2種類のジュレを合わせたドリンク）これらは「あじさい祭」限定で、今だけの特別なスイーツ。「あじさい祭」見頃を迎えた215種類、1万3000株以上のあじさい。『あじさい祭』は7月5日まで開催。「静岡県民半額キャンペーン」「あじさい祭」の期間中、静岡県民にはうれしいキャンペーンも。住所が確認できる身分証を提示するとなんと、吊橋入場料が半額に。曜日によって変わるが、通常大人1100円から1300円のところ、半額の550円から650円になる。このお得な機会に足を運んでみては？