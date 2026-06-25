１８日、広州東部道路・鉄道複合輸送ハブで、出発を控えた国際貨物列車を検査する黄埔税関の職員。（広州＝新華社配信）

【新華社広州6月25日】中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車「中欧班列」のうち、同省広州市発着の電子商取引（EC）貨物エクスプレスがこのほど、開通から1周年を迎えた。広東省の黄埔税関が発表した最新の統計によると、この1年に同エクスプレスが発送した越境EC貨物は累計約1万TEU（20フィートコンテナ換算）に迫り、発送量は粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）で首位となった。

ホーム用品などの越境EC貨物を満載した中欧班列が18日、広州東部道路・鉄道複合輸送ハブの増城西駅を出発し、欧州へと向かった。昨年6月18日の運行開始以来、同ECエクスプレス路線では累計9870TEU以上の貨物が発送された。

この1年、ゼロからスタートしたECエクスプレスは徐々に増便、現在では週平均4本に拡大し、定期的で大規模な運行体制を確立している。特に今年1〜5月、増城西駅から発送された越境ECエクスプレスの貨物は累計9200TEUを超え、この期間に同駅から発送された国際貨物列車コンテナ輸送数のほぼ半分を占めた。

広州東部道路鉄道複合輸送拠点（増城西駅）は現在、欧州や中央アジア、東南アジア諸国連合（ASEAN）など17カ国・34都市に通じる物流ネットワークを構築している。今年1〜5月、同拠点を出発する国際貨物列車の本数は広東省全体の44％を占め、大湾区で製造される中国製品が海外進出するための「高速ルート」となっている。（記者/壮錦）