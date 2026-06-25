「雨は防ぎたい、でも蒸れたくない」梅雨の通勤で選ばれるノースフェイスのレインジャケット
梅雨時期は雨対策としてレインジャケットが活躍する一方で、「防水なのはいいけれど蒸れる」という悩みを感じる人も少なくない。駅まで歩くだけで汗ばみ、満員電車ではさらに不快感が増しやすい季節だ。
【写真】「防水だけど蒸れるは嫌…」定番ノースフェイスのジャケット、選ぶなら？
そんな時期に注目したいのが、雨を防ぎながら湿気を逃がしやすい高透湿タイプのレインジャケット。今回は、通勤や普段使いで人気を集めるザ・ノース・フェイスの2モデルを紹介する。
■梅雨の通勤なら「クライムライト」、着回し重視なら「マウンテンライト」
軽さや持ち運びやすさを重視するならクライムライトジャケット、休日の街着としても活用したいならマウンテンライトジャケットが候補になる。どちらも高い防水透湿性を備えているが、着用シーンをイメージすると選びやすい。
【1】[ザ・ノース・フェイス] ジャケット クライムライトジャケット
軽さを重視するならクライムライトジャケット。防水透湿素材「ゴアテックス」を採用しながらも軽量で、通勤バッグに入れて持ち運びやすいのが魅力だ。朝は雨、帰りは晴れといった日にも使いやすく、通勤や出張で活躍する。
【こんな人におすすめ】
・通勤や出張で使いたい
・軽さを重視したい
・持ち運びしやすいモデルが欲しい
【2】[ザ・ノース・フェイス] マウンテンライトジャケット
通勤だけでなく休日も着回したい人に人気なのがマウンテンライトジャケット。防水透湿性を備えつつ、普段着にもなじみやすいデザインが特徴だ。旅行や街歩きなどでも活躍し、1着を長く使いたい人に向いている。
【こんな人におすすめ】
・通勤と休日で兼用したい
・街着としても使いたい
・着回しやすさを重視したい
梅雨時期のレインジャケット選びでは、防水性だけでなく蒸れにくさも重要なポイントになる。クライムライトジャケットは軽さや持ち運びやすさを重視する人に、マウンテンライトジャケットは通勤から休日まで着回したい人に向いている。
ゲリラ豪雨や長雨が続くこれからの季節。防水性だけでなく蒸れにくさにも注目しながら、自分のライフスタイルに合った1着を選びたい。
【写真】「防水だけど蒸れるは嫌…」定番ノースフェイスのジャケット、選ぶなら？
そんな時期に注目したいのが、雨を防ぎながら湿気を逃がしやすい高透湿タイプのレインジャケット。今回は、通勤や普段使いで人気を集めるザ・ノース・フェイスの2モデルを紹介する。
■梅雨の通勤なら「クライムライト」、着回し重視なら「マウンテンライト」
【1】[ザ・ノース・フェイス] ジャケット クライムライトジャケット
軽さを重視するならクライムライトジャケット。防水透湿素材「ゴアテックス」を採用しながらも軽量で、通勤バッグに入れて持ち運びやすいのが魅力だ。朝は雨、帰りは晴れといった日にも使いやすく、通勤や出張で活躍する。
【こんな人におすすめ】
・通勤や出張で使いたい
・軽さを重視したい
・持ち運びしやすいモデルが欲しい
【2】[ザ・ノース・フェイス] マウンテンライトジャケット
通勤だけでなく休日も着回したい人に人気なのがマウンテンライトジャケット。防水透湿性を備えつつ、普段着にもなじみやすいデザインが特徴だ。旅行や街歩きなどでも活躍し、1着を長く使いたい人に向いている。
【こんな人におすすめ】
・通勤と休日で兼用したい
・街着としても使いたい
・着回しやすさを重視したい
梅雨時期のレインジャケット選びでは、防水性だけでなく蒸れにくさも重要なポイントになる。クライムライトジャケットは軽さや持ち運びやすさを重視する人に、マウンテンライトジャケットは通勤から休日まで着回したい人に向いている。
ゲリラ豪雨や長雨が続くこれからの季節。防水性だけでなく蒸れにくさにも注目しながら、自分のライフスタイルに合った1着を選びたい。