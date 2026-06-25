中島健人、雨の中でもケンティー節さく裂 “ラブレイン”でも「気持ちが潤い晴れやかになるように」
歌手で俳優の中島健人が25日、都内で行われた映画『ラブ≠コメディ』（7月3日公開）大ヒット祈願！公開直前イベントに登壇。雨天の中でも“ケンティー節”を連発し、観客を盛り上げた。
【写真】お茶目！スイカを前に大きく振りかぶる中島健人
中島はレッドカーペットを歩いて壇上に上がると、「みなさん本日は、そのラブレインの中お集まりいただきありがとうございます。感謝しています。この映画もそうなんですけれども、今日はですね、皆さんの気持ちが潤い、そして晴れやかな気持ちになるようにしっかりと楽しい時間を皆さんと過ごせたらいいなと思ってます」とあいさつした。
その後、作中に登場する中島演じる神崎麗司のラジオ番組にちなみ、事前募集したお便りに長濱ねると2人で答えていくラジオ公開収録風にトークを展開した。
中島が「みなさんどうも、こんにちは。こんばんは。始まりました『中島健人のサタデーナイトジャパン』。盛り上がっていますか。本日はこの雨、言い換えればラブレインの中で公開録音させていただいております」とタイトルコール。作品の舞台裏や仕事で意識していることなど、寄せられた質問に次々と答えていった。
今作は、“360度全方位イケメン”と称される人気俳優兼アイドル・麗司（中島）が主人公。重厚なドラマへの出演を望みながらも、再び王道ラブコメ作品への出演を依頼され、相手役となるアイドル・南風美里（長濱ねる）との出会いを通じて人生が大きく動き出していく姿を描く。
【写真】お茶目！スイカを前に大きく振りかぶる中島健人
中島はレッドカーペットを歩いて壇上に上がると、「みなさん本日は、そのラブレインの中お集まりいただきありがとうございます。感謝しています。この映画もそうなんですけれども、今日はですね、皆さんの気持ちが潤い、そして晴れやかな気持ちになるようにしっかりと楽しい時間を皆さんと過ごせたらいいなと思ってます」とあいさつした。
中島が「みなさんどうも、こんにちは。こんばんは。始まりました『中島健人のサタデーナイトジャパン』。盛り上がっていますか。本日はこの雨、言い換えればラブレインの中で公開録音させていただいております」とタイトルコール。作品の舞台裏や仕事で意識していることなど、寄せられた質問に次々と答えていった。
今作は、“360度全方位イケメン”と称される人気俳優兼アイドル・麗司（中島）が主人公。重厚なドラマへの出演を望みながらも、再び王道ラブコメ作品への出演を依頼され、相手役となるアイドル・南風美里（長濱ねる）との出会いを通じて人生が大きく動き出していく姿を描く。