フランスのプロデューサー Blankaが、Moka Onlyと共作したシングル「Me and You」を本日6月25日にリリースした。

（関連：2023年上半期、全米チャートではHIPHOP作品の首位獲得なし 国内で示す存在感は？）

同楽曲は、クラシックなブーンバップドラム、温かみのあるローズピアノ、ソウルフルなジャズギターを軸に、ヒップホップとジャズへの深い愛情を滲ませた1曲となっている。サウンドはゆったりとしたグルーヴの中で自然に展開。ライブ感のある演奏、ダスティなビート、温かなコードワークが溶け合い、どこかノスタルジックでありながら現代的な空気感を生み出している。Blankaによる奥行きあるプロダクションと、Moka Onlyのしなやかで力みのないボーカルが響き合い、ジャズヒップホップからチルホップまで横断する普遍的な魅力を感じさせるという。

La Fine Equipeおよび「La Boulangerie」シリーズで注目を集めたBlankaは、ヒップホップ、ソウル、ジャズ、エレクトロニックを横断するサウンドで知られるフランスのプロデューサー／ミュージシャン。これまでにGuts、Onra、Wax Tailor、Chinese Man、Kool Keith、Gael Fayeらとのコラボレーションを重ね、有機的な演奏感と繊細なプロダクションを融合させた独自のスタイルを築いてきた。今後リリース予定のアルバム『Melt』では、ライブサウンドとモダンプロダクションの交差点をさらに掘り下げている。

また、Moka Onlyは、カナダのヒップホップグループSwollen Membersの創設メンバーとして知られるラッパー／プロデューサー。MF Doom、Kool Keith、Del the Funky Homosapien、The Pharcydeらとの共演でも知られ、ジャズに影響を受けたビートメイクとDIY精神、そして肩の力の抜けたフロウによって、長年にわたりアンダーグラウンドヒップホップシーンで独自の存在感を放ってきた。

（文＝リアルサウンド編集部）