BTSジミンがパリからスペインへ出発！ラフな私服ショット連投に「おしゃれ！」「さっきまで王子様だったのに」と反響

【動画】①BTSジミンの空港ファッション②③④ナポレオンジャケットをカジュアルに着崩したジミン

BTSのJIMIN（ジミン）が自身のInstagramストーリーズを更新。私服姿を連投した。

■BTSジミン「Off to Madrid!」

JIMINは、フランス・パリで行われたDior（ディオール）の2027年サマーコレクションショーに参加。チェックシャツにロング丈のナポレオンジャケットを合わせ、ブロンドのロングヘアを下ろした姿が「リアル王子様」と反響を呼んでいた。

そんな中、JIMINは「#DIOR」のハッシュタグとともに私服ショット（2枚）を公開。1枚目では、ネルシャツとライトブルーのデニムパンツを合わせたカジュアルなスタイルを披露。ラフに開けたシャツの首元にはゴールドのネックレスがチラリ。肩に下げたショルダーバッグには、ヒマワリのバッグチャームがついている。

2枚目では、シンプルな白のロンTにインディゴブルーのデニムパンツ、キャスケット帽をかぶった爽やかなコーディネートで鏡の前に佇んだ。ジミンはこの投稿に「Off to Madrid!」とコメント。6月26日・27日に控えるワールドツアーのスペイン・マドリード公演に向け、パリから出国したようだ。

SNSでは、「ジミンちゃんおしゃれ」「ひまわり可愛い」「ナチュラルなファッションも好き」「マメにARMYに報告してくれるの愛おしくてたまらない」「ネルシャツ姿カッコ良すぎ」「さっきまで王子様だったのに！」「気を付けていってらっしゃい」など、様々な反響が寄せられている。

■BTSジミン、レザーパンツ×Vネックニットで出国

なお、韓国からフランス・パリで出国する際には、DIORのVネックニットに黒のレザーパンツ、キャスケット帽をかぶった姿で空港に到着。ひまわりのチャームを付けたショルダーバッグも一緒だった。