ビューティカダンホールディングス <3041> [東証Ｓ] が6月25日大引け後(17:10)に業績・配当修正を発表。26年6月期の連結経常損益を従来予想の7500万円の黒字→1億4700万円の赤字(前期は400万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常損益も従来予想の1億4700万円の黒字→7500万円の赤字(前年同期は3700万円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。



業績悪化に伴い、従来5.25円を計画していた期末一括配当を見送り、5期ぶりに無配転落(前期は5.25円)とする方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社グループにおきましては、生花祭壇事業において、小規模葬や家族葬等へのシフトによる葬儀の多様化が進む中、一部地域において施行件数が当初想定を下回って推移いたしました。利益面では、生花祭壇事業における売上高の未達に加え、人件費や外注費等の各種コストの高止まりが継続したことから、当初計画していた収益水準を下回る見込みとなりました。一方で、ブライダル装花事業は概ね計画どおりに推移したほか、その他事業の一部において収益改善が見られたものの、これらの影響を補うには至りませんでした。この結果、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益が前回発表予想を下回る見込みとなったため、業績予想を修正するものであります。



当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと認識しております。しかしながら、今回の業績予想の下方修正を踏まえ、今後の財務体質の維持及び事業基盤の強化を優先する必要があると判断したことから、誠に遺憾ではございますが、2026年６月期の期末配当予想を無配へ修正することといたしました。株主の皆様には深くお詫び申し上げますとともに、早期の業績回復及び企業価値向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。株主優待について当社は、株主の皆様への利益還元策の一つとして株主優待制度を実施しております。2026年６月期の株主優待につきましては、既に公表しております内容に変更はありません。※ 本資料における業績予想については、発表日時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、 実際の業績は、今後様々な要因によって業績予想と異なる場合があります。