　6月25日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは275銘柄。東証終値比で上昇は135銘柄、下落は108銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は63銘柄。うち値上がりが29銘柄、値下がりは24銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は300円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5129>　ＦＩＸＥＲ　　　　　333　　+72（ +27.6%）
2位 <584A>　ＬｉＮＫＸ　　　　 2575　 +500（ +24.1%）
3位 <3696>　セレス　　　　　　 2050　 +351（ +20.7%）
4位 <2961>　日本調理機　　　　 7620　+1000（ +15.1%）
5位 <6548>　旅工房　　　　　　102.8　+12.8（ +14.2%）
6位 <7578>　ニチリョク　　　　　 77　　 +8（ +11.6%）
7位 <4664>　ＲＳＣ　　　　　　 1181　 +121（ +11.4%）
8位 <6335>　東京機　　　　　　　700　　+69（ +10.9%）
9位 <9417>　スマバ　　　　　　　423　　+31（　+7.9%）
10位 <1968>　太平電　　　　　　 2760　 +186（　+7.2%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6279>　瑞光　　　　　　　　840　　-85（　-9.2%）
2位 <9256>　サクシード　　　　 4330　 -380（　-8.1%）
3位 <2354>　ＹＥデジタル　　　　837　　-70（　-7.7%）
4位 <5381>　マイポックス　　　 1094　　-74（　-6.3%）
5位 <3807>　フィスコ　　　　　　 79　　 -5（　-6.0%）
6位 <7603>　ジーイエット　　　 46.5　 -2.5（　-5.1%）
7位 <7277>　ＴＢＫ　　　　　　　293　　-15（　-4.9%）
8位 <2796>　ファマライズ　　　　485　　-24（　-4.7%）
9位 <1414>　ショーボンド　　　 1199　-50.0（　-4.0%）
10位 <3261>　グラン　　　　　　　365　　-15（　-3.9%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4004>　レゾナック　　　　18050　 +280（　+1.6%）
2位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　　285　　 +3（　+1.1%）
3位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 2740　+21.0（　+0.8%）
4位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 4640　　+30（　+0.7%）
5位 <6723>　ルネサス　　　　　 4870　　+26（　+0.5%）
6位 <7012>　川重　　　　　　　 2955　+13.5（　+0.5%）
7位 <285A>　キオクシア　　　 104295　 +445（　+0.4%）
8位 <6920>　レーザーテク　　　53400　 +220（　+0.4%）
9位 <8035>　東エレク　　　　　75648　 +308（　+0.4%）
10位 <7201>　日産自　　　　　　　303　 +1.0（　+0.3%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4506>　住友ファーマ　　 1477.1　-16.4（　-1.1%）
2位 <8411>　みずほＦＧ　　　 7651.1　-73.9（　-1.0%）
3位 <6753>　シャープ　　　　　595.4　 -5.6（　-0.9%）
4位 <7272>　ヤマハ発　　　　　 1231　-11.5（　-0.9%）
5位 <5801>　古河電　　　　　　49550　 -370（　-0.7%）
6位 <8801>　三井不　　　　　　 1465　-10.0（　-0.7%）
7位 <4063>　信越化　　　　　　 7104　　-46（　-0.6%）
8位 <6976>　太陽誘電　　　　　18700　 -120（　-0.6%）
9位 <7269>　スズキ　　　　　 1926.8　 -9.7（　-0.5%）
10位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　479　 -2.2（　-0.5%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース