[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇135銘柄・下落108銘柄（東証終値比）
6月25日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは275銘柄。東証終値比で上昇は135銘柄、下落は108銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は63銘柄。うち値上がりが29銘柄、値下がりは24銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は300円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5129> ＦＩＸＥＲ 333 +72（ +27.6%）
2位 <584A> ＬｉＮＫＸ 2575 +500（ +24.1%）
3位 <3696> セレス 2050 +351（ +20.7%）
4位 <2961> 日本調理機 7620 +1000（ +15.1%）
5位 <6548> 旅工房 102.8 +12.8（ +14.2%）
6位 <7578> ニチリョク 77 +8（ +11.6%）
7位 <4664> ＲＳＣ 1181 +121（ +11.4%）
8位 <6335> 東京機 700 +69（ +10.9%）
9位 <9417> スマバ 423 +31（ +7.9%）
10位 <1968> 太平電 2760 +186（ +7.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6279> 瑞光 840 -85（ -9.2%）
2位 <9256> サクシード 4330 -380（ -8.1%）
3位 <2354> ＹＥデジタル 837 -70（ -7.7%）
4位 <5381> マイポックス 1094 -74（ -6.3%）
5位 <3807> フィスコ 79 -5（ -6.0%）
6位 <7603> ジーイエット 46.5 -2.5（ -5.1%）
7位 <7277> ＴＢＫ 293 -15（ -4.9%）
8位 <2796> ファマライズ 485 -24（ -4.7%）
9位 <1414> ショーボンド 1199 -50.0（ -4.0%）
10位 <3261> グラン 365 -15（ -3.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4004> レゾナック 18050 +280（ +1.6%）
2位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 285 +3（ +1.1%）
3位 <7013> ＩＨＩ 2740 +21.0（ +0.8%）
4位 <6752> パナＨＤ 4640 +30（ +0.7%）
5位 <6723> ルネサス 4870 +26（ +0.5%）
6位 <7012> 川重 2955 +13.5（ +0.5%）
7位 <285A> キオクシア 104295 +445（ +0.4%）
8位 <6920> レーザーテク 53400 +220（ +0.4%）
9位 <8035> 東エレク 75648 +308（ +0.4%）
10位 <7201> 日産自 303 +1.0（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4506> 住友ファーマ 1477.1 -16.4（ -1.1%）
2位 <8411> みずほＦＧ 7651.1 -73.9（ -1.0%）
3位 <6753> シャープ 595.4 -5.6（ -0.9%）
4位 <7272> ヤマハ発 1231 -11.5（ -0.9%）
5位 <5801> 古河電 49550 -370（ -0.7%）
6位 <8801> 三井不 1465 -10.0（ -0.7%）
7位 <4063> 信越化 7104 -46（ -0.6%）
8位 <6976> 太陽誘電 18700 -120（ -0.6%）
9位 <7269> スズキ 1926.8 -9.7（ -0.5%）
10位 <9501> 東電ＨＤ 479 -2.2（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5129> ＦＩＸＥＲ 333 +72（ +27.6%）
2位 <584A> ＬｉＮＫＸ 2575 +500（ +24.1%）
3位 <3696> セレス 2050 +351（ +20.7%）
4位 <2961> 日本調理機 7620 +1000（ +15.1%）
5位 <6548> 旅工房 102.8 +12.8（ +14.2%）
6位 <7578> ニチリョク 77 +8（ +11.6%）
7位 <4664> ＲＳＣ 1181 +121（ +11.4%）
8位 <6335> 東京機 700 +69（ +10.9%）
9位 <9417> スマバ 423 +31（ +7.9%）
10位 <1968> 太平電 2760 +186（ +7.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6279> 瑞光 840 -85（ -9.2%）
2位 <9256> サクシード 4330 -380（ -8.1%）
3位 <2354> ＹＥデジタル 837 -70（ -7.7%）
4位 <5381> マイポックス 1094 -74（ -6.3%）
5位 <3807> フィスコ 79 -5（ -6.0%）
6位 <7603> ジーイエット 46.5 -2.5（ -5.1%）
7位 <7277> ＴＢＫ 293 -15（ -4.9%）
8位 <2796> ファマライズ 485 -24（ -4.7%）
9位 <1414> ショーボンド 1199 -50.0（ -4.0%）
10位 <3261> グラン 365 -15（ -3.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4004> レゾナック 18050 +280（ +1.6%）
2位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 285 +3（ +1.1%）
3位 <7013> ＩＨＩ 2740 +21.0（ +0.8%）
4位 <6752> パナＨＤ 4640 +30（ +0.7%）
5位 <6723> ルネサス 4870 +26（ +0.5%）
6位 <7012> 川重 2955 +13.5（ +0.5%）
7位 <285A> キオクシア 104295 +445（ +0.4%）
8位 <6920> レーザーテク 53400 +220（ +0.4%）
9位 <8035> 東エレク 75648 +308（ +0.4%）
10位 <7201> 日産自 303 +1.0（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4506> 住友ファーマ 1477.1 -16.4（ -1.1%）
2位 <8411> みずほＦＧ 7651.1 -73.9（ -1.0%）
3位 <6753> シャープ 595.4 -5.6（ -0.9%）
4位 <7272> ヤマハ発 1231 -11.5（ -0.9%）
5位 <5801> 古河電 49550 -370（ -0.7%）
6位 <8801> 三井不 1465 -10.0（ -0.7%）
7位 <4063> 信越化 7104 -46（ -0.6%）
8位 <6976> 太陽誘電 18700 -120（ -0.6%）
9位 <7269> スズキ 1926.8 -9.7（ -0.5%）
10位 <9501> 東電ＨＤ 479 -2.2（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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