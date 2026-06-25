ドジャースの大谷翔平投手が24日（日本時間25日）、敵地でのツインズ戦に「1番投手兼DH」で二刀流出場。投げては6回5安打３失点、8奪三振の好投で今季8勝目をマークした。

ただ、正捕手ウィル・スミスが不在の中、ダルトン・ラッシング捕手とバッテリーを組んだが、呼吸が合わないシーンが散見。試合後にはデーブ・ロバーツ監督が、この点について言及した。

■直球の平均球速はキャリアハイ

3失点したものの、この日の「投手・大谷」はキャリアハイとなる平均100マイル（約160.9キロ）に迫る直球を武器に躍動した。

今季13度目のマウンドで11度目のクオリティースタート（6回以上投げて自責3以下）を達成。規定投球回には届かなかったものの、防御率は1.58と好調をキープした。

その一方でバッテリー間のコミュニケーションに関しては課題を残した。ラッシングはパスボールを犯しただけではなく、ABSチャレンジをするタイミングでも大谷と意見が合わなかった。

そのため、3回からは配球やABSに関して大谷が主導権を握った。その効果は明らかで、3～6回まで4イニング連続無失点。その間に許した走者は2人（四球と二塁打）だけだった。

■正捕手の復帰は見通せず

ロバーツ監督は試合後、途中から大谷がサインを出すようになった点について、「それがラッシングの自尊心を傷つけたとは思わない。むしろ、彼を楽にしたと思う」と指摘した。

続けて「もし少しでも迷いがあるなら、投手は常に（捕手からのサインに）首を振る権利がある。自分で試合を組み立てることもできる。だから、そうすると決めてからは、かなりスムーズだった」と振り返った。

正捕手スミスが、首を痛めて離脱。まだ本格的な練習再開には至っておらず、復帰の目途が立っていない。当初の想定より時間がかかっており、今後もラッシングがマスクをかぶる可能性が高い。

ロバーツ監督は、若手捕手が背負う重圧にも言及。「彼は本当にいいプレーをしたいと思っているし、自分自身に多くを求めている。それが打つ方にも影響を及ぼし、得意の速球も打ち損じ、空振りするようになった。ただ、すべてが学習の過程だ。彼はメジャーで自分の道を見つけようとしているところだ」と擁護した。

スミスの代役として期待がかかるラッシング。この日に限っては、“若さ”が露呈してしまった。