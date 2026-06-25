この記事をまとめると ■一部のSUVには3列シートを設けたモデルが存在する ■その多くは子ども用や短距離移動で使う非常用的な側面が大きい ■3列目を多用するスタイルならMクラス以上のミニバンが1番だ

３列シートSUVは本当に便利？

このところ、新型車の多くを占め、世界的にブームとなっているのがSUVだ。なかには3列シートの6〜7人乗りの大型モデルもあり、「ミニバンの代わりになるんじゃないか？」と思っている人もいるはずだ。しかし、ミニバンの3列目席の実用性を求めると、期待を裏切られることもあるから注意が必要だ。

たしかに、人気のSUVに3列目席があれば、SUVならではの走破性、高く爽快な視界が得られ、多人数乗車が可能になり、オールラウンダーな使い勝手ができるというメリットがある。

3列シートを備えたSUVといえば、過去から現在までに、国産車ではマツダ CX-8、ホンダ CR-V（5代目ガソリンモデル）、三菱 アウトランダー（2代目ガソリン車）、トヨタ・ランドクルーザープラド、レクサス RX、レクサス LX、そしてマツダ CX-80。輸入車でもランドローバー・ディフェンダー110/130、ランドローバー・レンジローバー、ランドローバー・ディスカバリー、BMW X5/X7、メルセデスベンツ GLB/GLS、キャデラック・エスカレードなどに3列シート仕様が用意されている（または用意されていた）。

ただし、SUVの3列目席は国産車の場合、3列目席ありきで開発されたマツダCX-8、CX-80などを除いて、基本的に2列シートSUVにエマージェンシー的な3列目席を追加したモデルがほとんどだ。3列目席は子ども専用席、緊急時の短距離専用席でしかなく、ユーザーは畳んで荷室の前後長を拡大して使うのが一般的である。とくに2列目ベンチシート仕様の3列目席は乗降が1WAYで大変。なおかつ3列目席に座ったときに2列目ベンチシートが壁のように立ちふさがり、閉鎖感、圧迫感を覚える居心地になってしまいがちなのだ。もちろん、暑い時期にはエアコンの冷風が届きにくく、空調面でも快適とはいえない空間となってしまう。

もっと詳しく説明すると、SUVのパッケージングではミニバンほどの全高、室内高が取れず、天井がミニバンより低いため、3列目席を成立させるには、フロアに対してシートを低く配置するしかない。その点が、3列目席ありきのパッケージングをもつ高い全高のスライドドアミニバンとの大きな違いとなり、リヤヒンジ式ドアと、最低地上高をかせぐために必要なフロアの高さによる乗降性、車内に足を踏み入れてからのシートの着座性、立ち上がり性ではミニバンに敵わないことになる（マツダCX-8、CX-80はその点では良好）。車中泊性能でもミニバンのほうが優位だろう。

具体的な例を、3列シート・7人乗りがあるSUVである三菱のアウトランダーで説明すると、3列目席は地上約480mmのステップから、2列目席ウォークインによるアクセス幅130mmの狭い隙間を通ってアクロバティックに乗り込む必要がある。座面長360mm、座面幅1040mm、シートバック高440mm（ちなみに2列目席は同480×1290×660mm）に着座しても、身長172cmの筆者で頭上に20mm、膝まわりに0〜110mm（110mmは2列目席シートスライド最前端位置 / それでも筆者なら2列目席に座れないこともないが）のスペースでしかない。

しかも、着座性、立ち上がり性にかかわるヒール段差（フロアから座面前端までの高さ／すべて実測値）は270mmしかなく、膝をかかえるような姿勢になってしまうのだ。小さな子供や低身長の人（小中型犬も）なら問題ないのだが、筆者だと「これで長時間、長距離の着座はご免こうむりたい」となる。

３列目シートを多用するならミニバンが確実

一方、CX-80の先代モデルにあたるマツダ CX-8を例に挙げると、大きく長いリヤドアからの3列目席への乗車はステップ高480mmとアウトランダーと同じでも、2列目席ウォークインでアクセス幅190mmと余裕があるだけでなく、2列目キャプテンシートを選ぶことができ、センターウォークスルーが可能なグレードなら2-3列目席スルー空間幅225mmからでも乗降（移動）が可能。つまり、2列目席から乗降することができ、乗車、降車の自由度が増すことになる。しかも、3列目席のヒール段差は最新のトヨタ・クラウンセダンと同じ340mm（現行プリウスの後席は305mm）と、シートが後席として適切な高さにセットされているため、身長172cmの筆者でもシートのかけ心地、居心地にまったく不満がない。

そしてここが重要なのだが、2列目キャプテンシート仕様（センターウォークスルー車）の3列目席であれば、上記の乗降性だけでなく、着座したときの足の置き場の自由度、前方見通し性でも有利になり、2列目ベンチシート仕様と比べ、閉鎖感、圧迫感は大幅に低減され、ミニバンに匹敵する3列目席の居住性が得られることになる。

現行マツダCX-80であれば、XD（Drive Edition, Drive Edition Nappa Leather Package）、XD-HYBRID（Drive Edition, Nappa Leather Package）がそれに相当するグレードだ。

では、同じ3列シート車でも、それぞれどんなユーザーに向いているのだろうか。

まずは、3列目席の使用頻度だ。大家族だったり、友人・知人多数とドライブする機会が多く、3列目席の使用が日常的なら、やはり3列目席の実用性がより高いMクラス以上（トヨタ・ノア＆ヴォクシー、日産 セレナ、ホンダ・ステップワゴン、三菱 デリカD:5）のスライドドアからの乗降性のよさ、居住空間のゆとりがあり、3列目席にも空調がしっかり届くミニバンをすすめる。特等席の2列目席にしても、ミニバンはステップ高が低く掃き出しフロアになっているため、小さな子どもやお年寄りの乗降のしやすさもミニバンならではだ。加えて、車中泊前提のクルマ選びでも、ミニバンはより適しているといっていい。

一方、3列目席はめったに使わない、たまに自宅から駅まで身内や友人などを最大5人を送り迎えする程度、3列目席に乗るのは小さな子ども限定。その上で、頻繁にアウトドアやウインタースポーツに出かけ、悪路を走る機会も多く、悪路、雪道にも強い4WD性能を優先するのであれば、オールラウンダーモデルとして4WDの3列シートSUVを候補に挙げる価値はある。

いずれにしても、3列シートのSUVが選択肢に挙がっているのであれば、実際に大人が、子どもを含む家族が3列目に乗り込んでみて、乗降性、着座性、立ち上がり性、空調を確認して可否を判断したい。こういってはなんだが、Mクラス以上のミニバンを知らなければ、たとえばマツダCX-8、CX-80の3列目席なら十分に満足、納得できるはずだ。

余談だが、かつて3列シートミニバン（2代目ホンダ・オデッセイアブソルートV6）を、家族4人＋大型犬とのドライブのために買ったのだが、クルマとしての満足度は極めて高かったものの、約11年の所有で3列目席に人が乗ったのは10回に満たない……ということもあるから、そのあたりの3列目席の必要性の見極めは慎重にしたい。

最後に、SUVの走破性、タフネス性は譲れないが、ミニバンの室内空間も諦めたくない……というのであれば、世界でほぼ唯一の解決策がある。それが”ミニバンの皮を被った本格SUV”といっていい、アウトランダーをベースにミニバン化した、つい最近、2度目のビッグチェンジを行い4モードのダイヤル式ドライブモードセレクター（ノーマル、エコ、グラベル、スノー）も備わった本格4WDミニバンの三菱デリカD:5がある。

その2列目キャプテンシートの7人乗りなら2列目席の快適度はもちろん、3列目席への乗降が2列目席ウォークイン&2-3列目席スルーの2WAY（電動補助ステップあり）で行えるメリットがある。ほかにも、専用エアコン吹き出し口もある3列目席は身長172cmの筆者で頭上に100mm、膝まわり空間は最小195mm、最大260mmもあり、シートサイズは座面長490×座面幅580×2、シートバック高570mmとたっぷりサイズで、着座性、立ち上がり性にかかわるヒール段差も340mmと高めでごく自然な着座姿勢をとれるから、大人でも文句なしの3列目席を、本格SUV性能とともに手に入れることができることになる。