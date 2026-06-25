台風7号や前線の影響により、今週末にかけて日本列島では広範囲で大雨が予想されています。JR西日本は、近畿エリアの以下の路線について台風7号の影響による運休や遅れの可能性があると発表しました。

【26日】始発から運転取りやめや遅れの可能性がある線区・区間は以下の通りです。

▼北陸線：米原～近江塩津

▼草津線：柘植～貴生川

▼加古川線：加古川～谷川

▼姫新線：姫路～上月

▼関西線：亀山～加茂

上記の線区を走行する特急列車（しらさぎ）にも影響が出る可能性があるということで、運転状況については、JR西日本のホームページを確認するよう呼び掛けています。

【27日】始発から運転取りやめや遅れの可能性がある線区は以下の通りです。

▼姫新線

▼和歌山線

▼関西線

今後の台風の進路や影響によっては、上記線区以外にも広い範囲で列車に運転取りやめや遅れが発生する可能性があるということです。

【ダブル台風の今後の進路は？広範囲での大雨・暴風に要警戒】

台風7号は、明日26日（金）にかけて、暴風域を伴ったまま沖縄地方や奄美地方に接近する見込みです。その後、27日（土）にかけては速度を速めながら、九州、四国、近畿、東海、そして関東甲信地方に接近するおそれがあります。

また、日本の南の海上にある台風8号は北上を続け、27日（土）には熱帯低気圧に変わるということです。

台風や梅雨前線による各地への影響が懸念されています。沖縄地方や奄美地方で暴風と高波、九州から関東甲信地方にかけて、暴風や大しけとなるおそれがあります。

大雨については、沖縄地方や奄美地方、九州から関東甲信地方で、台風本体や台風周辺の雨雲の影響により、警報級の大雨となるおそれがあります。

特に注意が必要なのは、台風接近前からの大雨です。

九州から関東甲信地方では、梅雨前線の影響により、台風7号が近づく前から大雨となるおそれがあります。

中でも東海地方や関東甲信地方では、27日（土）に警戒が必要です。台風8号から変わった熱帯低気圧に伴う暖かく湿った空気が流れ込むため、梅雨前線の活動が一段と活発となって雨が強まります。

そこに台風7号の影響も加わることで、長時間にわたり大雨となるおそれがあるということです。