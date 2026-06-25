6月24日、SUPER EIGHTの音楽バラエティ番組『EIGHT-JAM』（テレビ朝日系）3時間スペシャルが放送された。女性アイドルにスポットを当てた企画だったが、2024年12月に亡くなった中山美穂さんの扱いに疑問が寄せられている。

今回は、「豪華プロが選ぶ 音楽の教科書に載せたい昭和・平成・令和 女性アイドル50年史」と題し、音楽のプロが3世代の女性アイドルの名曲の魅力を解説する企画だった。

「1970年代のピンク・レディーや山口百恵さん、アイドル全盛期の1980年代の松田聖子さん、中森明菜さん、さらに1990年代以降のモーニング娘。やAKB48、そして現在高い人気を誇るFRUITS ZIPPERやCANDY TUNEなどについて触れ、楽曲や貴重な映像が公開されました。

アイドル特集にちなみ、スタジオには元モーニング娘。の後藤真希さん、King＆Princeの郄橋海人さんがスタジオゲストに出演したのです」（スポーツ紙記者）

昭和から令和に至るまで多くの女性アイドルの映像が紹介され、懐かしむ視聴者も多かった。しかし、放送後のXでは

《中山美穂さんが出ないなと思っていたら、スルーされているのか。どういう理由かは分からないけど、悲しい》

《ミポリンはTBSとフジテレビのドラマ出演がほとんどだからって扱いが酷すぎる》

《ミポリンが出なかったのが悲しい》

など、中山さんの扱いに不満を抱く声が聞かれていた。

「1985年にアイドルとしてデビューした中山さんはヒットを連発し、『NHK紅白歌合戦』や日本レコード大賞の各賞を総なめにするなど、女性アイドル全盛期の1980年代に目覚ましい活躍を見せました。

しかし、今回の番組で中山さんの名前が出る場面はあったものの、映像は紹介されず、“スルー扱い” のような印象を持たれたようです」（芸能記者）

番組では、1985年に「おニャン子クラブ」で活動し、1987年にソロデビューした工藤静香の映像も紹介された。

「工藤さんの映像は5分以上にわたって流れ、SNSで《工藤静香パート長くね？》と指摘されるほど、1980年代の女性アイドルのなかでも “大量放出” となりました。

工藤さんと中山さんは “同期” として人気を博し、プライベートで2人で遊ぶほど親交が深かったことで知られています。それだけに、工藤さんと中山さん両方のアイドル時代の映像を見たいファンも多かったはず。

しかし、中山さんはスルーされる形になり、扱いの差にがっかりする人もいたのでしょう」（同前）

中山さんの逝去から1年6カ月。アイドル時代の功績を見たいファンは多いようだ。