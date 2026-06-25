敵地ツインズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が24日（日本時間25日）、敵地ツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、6回5安打3失点（自責2）で8勝目をマークした。一方、3失点を喫した2回には、ダルトン・ラッシング捕手とバッテリーの呼吸が合っていないように見える場面も。大谷がラッシングと顔を近づけて言葉を交わす場面もあり、米放送局はその背景を解説した。

ラッシングは2回1死満塁。大谷が投じた101.7マイル（約163.6キロ）の内角直球を後逸した。大谷がピンチでギアを上げた1球をはじき、パスボールで失点につながった。その後大谷はマウンド上で厳しい表情を浮かべ、ラッシングに話しかけていた。

ドジャース地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で解説を務めたエリック・キャロス氏は「この試合の序盤にも同じようなことが起こりました。まさに同じような球で、ラッシュ（ラッシング）の反応も全く同じようなもの。同じようにボールが逸れていきました。つまり、今日これが初めてのことではないということです」と初回にも似た場面があったと指摘。1回の2死走者なしで、大谷が3番クレメンスと対戦した場面を回想した。走者なしで記録には残らないとはいえ、初球の外角ボール球をラッシングが捕球できなかったシーンに触れた。

また実況ジョー・デービス氏は「ここ数回の登板でこれまでと違うのは、偶然に過ぎないかもしれませんが注目すべきことです。ウィル・スミスが捕手の時は防御率が0点台、ラッシングと組んだ2試合の防御率は5点台です」とデータを交えて説明した。



（THE ANSWER編集部）