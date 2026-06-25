ネーションズリーグ

バレーボール男子のネーションズリーグ予選ラウンド第2週フランス大会が24日、フランス・オルレアンで開幕し、日本が3-1（25-17、25-15、22-25、25-16）でセルビアを破った。第1週から無傷5連勝とした一戦だが、ヒヤリとするシーンもあった。

第2セット、7-9とリードを許した場面。相手スパイクがネットにかかり、日本に1点入ったが、突然コートに仰向けに倒れこんだ選手がいた。

それは石川祐希主将。すぐに西田有志が心配そうに駆け寄った。2月に右膝を痛めた石川は患部を気にしているようにも映ったが、プレーは続行。大事には至らなかったものの、X上のファンは冷や汗をかき、様々な声が上がった。

「やっぱり膝はあんまり良くない状態なんかな…」

「ここほんとに怖かった 一瞬で泣きそうになった」

「大したことありませんように」

「マジでここヒヤッとしたよ」

「石川くん大丈夫かな」

開催地フランスは酷暑で、中継したU-NEXTの実況は会場の外が気温38度に達していると説明。この試合は特別措置として、どちらかのチームが8点と16点に達した時点で60秒間のクーリングブレイクを実施、セット間の休憩時間は3分から5分に延長となった。



（THE ANSWER編集部）