揚げ物たっぷり＆つゆ2倍で塩分補給も可能なほっかほっか亭「スタミナ天ぷら冷し梅おろしうどん」試食レビュー
ほっかほっか亭が「夏のカラダメンテ飯」として「スタミナ天ぷら冷し梅おろしうどん」を2026年7月1日に発売します。ソーセージやごぼうのサクサク天ぷらがのった冷しうどんで、塩分を補給できるように「うどんつゆ」が2袋ついてくるのが大きな特徴です。発売に先駆けて先行試食会に参加できたので、うどんの構成や味をまとめました。
ほっかの夏飯2026
https://www.hokkahokka-tei.jp/menu/limited/summer2026
うどんの上に「ごぼう天ぷら」「かきあげ」「皮なしソーセージ天ぷら」「刻みオクラ」「おろし大根」「梅干し」がのっています。
うどんつゆを投入。
ソーセージ天ぷらは肉と油と衣で「エネルギーを摂取している」という強い実感があります。
ごぼうはポリポリした食感。
かきあげには「玉ねぎ」「にんじん」「いんげん」が使われています。つゆがたっぷり染み込んでグッド。
うどんはツルツルした食感です。
オクラと合わせて食べるとツルツルさがアップ。
梅干しの酸味がつゆ全体に広がってサッパリした味になっているのもうれしいポイントです。
うどんつゆは基本的に塩辛いものですが、汗を大量にかいて体内の塩分が少なくなっているときは「甘い」と感じがちです。スタミナ天ぷら冷し梅おろしうどんはうどんつゆが通常の2倍入っているので、暑い夏の塩分補給としてよさげです。ちなみに塩分量は6.8gです。また、うどんつゆは地域によって味付けが異なるそうです。
スタミナ天ぷら冷し梅おろしうどんは2026年7月1日に登場する予定で、価格は税込690円です。また、2026年7月16日からは夏のカラダメンテ飯を買うと「稲葉ピーナツ 濃塩ミックスナッツ」がついてくるキャンペーンも始まります。
ミックスナッツには「アーモンド」「カシューナッツ」「バタピー」「マカダミアナッツ」が入っていて、かなり塩味の濃い仕上がりでした。