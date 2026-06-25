SUPER EIGHT・大倉忠義とジュニアたちの舞台裏に密着！新ドキュメンタリーシリーズ『POTENTIAL 大倉忠義』7月16日配信スタート
SUPER EIGHT・大倉忠義が手掛けるジュニアプロデュースの裏側に独占密着する新ドキュメンタリーシリーズ『POTENTIAL（ポテンシャル） 大倉忠義』の第1・2話が、7月16日、Netflixにて国内および世界配信、Prime Videoにて国内配信されることが決定した。今後、継続的な配信を予定している。
【写真】大倉忠義、アイドルと経営者の両立への考え明かす「後輩に恥じない姿でいなきゃいけない」
SUPER EIGHTメンバーとして、アイドルにしか出来ないライブの演出に携わってきた大倉。2018年から関西ジュニアのプロデュースを手掛け、個性豊かな才能をデビューへと導いてきた。
そして2025年からは、ジュニア全体のプロデュースを本格化。ジュニアたちに磨きをかける3つのステージを用意した。事務所の伝統を受け継ぐロングラン公演「ジュニア Showcase 2025 新星 -SHINSEI-」（2025年12月9日〜28日）、世代交代した関西ジュニアの真価が試される「関西ジュニアあけおめコンサート 2026 A HAPPY NEW ERA PARTY」（2026年1月3日〜5日）、そして、ACEes、KEY TO LIT、B＆ZAIをはじめジュニア総勢77名が一堂に集まる「ジュニア STAR to FESTIVAL 2026」（2026年1月29日〜2月1日）。
そんなジュニアたちが主役となる公演の数々に、大倉は「磨かれますし、垢抜けますしね。“こんなかっこよくなるんや”と思いますもん」と期待を込める。
7月16日の配信では、各話それぞれ1時間超えのロングボリュームで、公演の舞台裏に独占密着。デビューへの夢を目指して、時には仲間として助け合い、時にはライバルとして切磋琢磨するジュニアたちの素顔が明らかになるほか、独占インタビューも満載。「デビューしてファンの方を喜ばせたい」「負けたくない」「悔しい」…練習場で、ジュニアたちの等身大の本音があふれ出す。
番組の取材中、大倉は「アイツらにはあんまり言っていないんですけど…絶対デビューさせたい」と熱い思いを吐露。事務所の先輩として、大倉が後輩たちへ伝えたいことは何なのか？長期密着シリーズの始動に期待が高まる。
ドキュメンタリーシリーズ『POTENTIAL 大倉忠義』は、7月16日より、Netflixにて日本国内および世界配信、Prime Videoにて日本国内配信スタート。
【写真】大倉忠義、アイドルと経営者の両立への考え明かす「後輩に恥じない姿でいなきゃいけない」
SUPER EIGHTメンバーとして、アイドルにしか出来ないライブの演出に携わってきた大倉。2018年から関西ジュニアのプロデュースを手掛け、個性豊かな才能をデビューへと導いてきた。
そんなジュニアたちが主役となる公演の数々に、大倉は「磨かれますし、垢抜けますしね。“こんなかっこよくなるんや”と思いますもん」と期待を込める。
7月16日の配信では、各話それぞれ1時間超えのロングボリュームで、公演の舞台裏に独占密着。デビューへの夢を目指して、時には仲間として助け合い、時にはライバルとして切磋琢磨するジュニアたちの素顔が明らかになるほか、独占インタビューも満載。「デビューしてファンの方を喜ばせたい」「負けたくない」「悔しい」…練習場で、ジュニアたちの等身大の本音があふれ出す。
番組の取材中、大倉は「アイツらにはあんまり言っていないんですけど…絶対デビューさせたい」と熱い思いを吐露。事務所の先輩として、大倉が後輩たちへ伝えたいことは何なのか？長期密着シリーズの始動に期待が高まる。
ドキュメンタリーシリーズ『POTENTIAL 大倉忠義』は、7月16日より、Netflixにて日本国内および世界配信、Prime Videoにて日本国内配信スタート。