西島秀俊×満島ひかり『時には懺悔を』言葉で語り尽くせない感情の機微を捉えた新規場面カット解禁
西島秀俊が主演する映画『時には懺悔を』より、登場人物たちの孤独と痛みが刻まれた場面写真が解禁された。反発し合う探偵コンビ、重い障害のある息子を一人で献身的に育てる男、そして探偵殺害事件を発端に交錯する者たちの姿が映し出されている。
【写真】豪華キャスト陣の名演が光る場面カット（7枚）
中島哲也監督の8年ぶりの最新作となる本作。その難しいテーマからも映像化不可能と言われた打海文三によるミステリー小説の映画化に、構想18年を経て挑んだ。中島監督は「観る人の気持ちを動かす映画ができるのでは」という思いをずっと抱き続けてきたという。
過去に傷つき、絶望の淵に生きる大人たちが、今を必死に生きる一筋の“小さな命”に触れたとき、凍りついた大人たちの心がかつてないほど激しく揺れ動く―。
中島監督と初タッグとなる主演の西島秀俊は、家族との不和を抱えながら生きる孤独な探偵・佐竹を演じる。そして同じく中島組に初めて参加し、西島と初共演を飾る満島ひかり、さらには黒木華、宮藤官九郎、柴咲コウ、佐藤二朗、役所広司らが集結した。
探偵がひとり、殺された。被害者は「死んだほうがマシな人間」と呼ばれていた男・米本（佐藤二朗）。
その死の真相を調べることになったのは、米本の元同僚で一匹狼の探偵・佐竹（西島秀俊）と、探偵助手として修業中の聡子（満島ひかり）。家族との関係に深い傷を抱え、他人と距離を置いて生きる佐竹。一方の聡子は、真っすぐで行動力があるものの、佐竹とは事あるごとに意見が衝突する。対照的な二人が、反発し合いながらも調査を進めていくうちにたどり着いたのは、9年前に起こった新生児誘拐事件だった。
殺された米本が死の間際まで調べていたのは、9年前に失踪し、現在は父親の明野（宮藤官九郎）と二人で暮らす、重い障害のある少年・新。「生きているのが奇跡」と言われたそのひとつの小さな命が、逃げ場のない現実にもがき苦しむ大人たちの心を動かしていく―。
今回解禁された場面写真には、本作のストーリーの緊張感と、登場人物たちの心の機微が刻み込まれている。
西島秀俊演じる佐竹と、満島ひかり演じる聡子の姿を捉えた写真では、事件を追う探偵コンビでありながら、互いに容易には心を許さない二人の関係性が映し出されている。聡子に目を合わさずに前方を見据える佐竹と、感情をあらわに佐竹に食いつくように訴えかける聡子。正反対にも見える二人が、衝突を重ねながら、やがてある真実へと近づいていく。
また、重い障害のある息子・新を一人で献身的に育てる明野（宮藤官九郎）の写真も解禁。明野は、新を育てる父親でありながら、自らもまた過去の秘密や孤独を抱えている。新を見つめるその表情からは、ありふれた言葉では説明できない、父と子の深い結びつきが伝わってくる。
さらに、黒木華、柴咲コウ、役所広司、片岡鶴太郎らが演じる、物語の重要な鍵を握る人物たちの姿も。
生前の米本に新の捜索を依頼し、沈んだ表情の裏側に秘密を隠し持つ主婦・民恵（黒木華）。脳性まひの息子を自宅で介護し、過酷なケアに追われて孤立する佐竹の妻・由紀（柴咲コウ）。佐竹がかつて在籍していた大手探偵社のオーナーで、佐竹の元に聡子を強引に送り込んだ寺西（役所広司）。佐竹と聡子の助っ人として探偵殺害事件の調査に協力する探偵・舟尾（片岡鶴太郎）。それぞれが、後悔、喪失、怒り、孤独、愛情といった複雑な感情を胸の奥に抱えながら、9年前の事件とつながっていく。
一枚一枚の写真から浮かび上がるのは、探偵殺害事件を発端に、過去に傷つき絶望の淵に生きる大人たちの人生が交錯していく姿だ。
さらに、6月26日10時より、ムビチケ前売券（カード、オンライン）の販売もスタートする。
映画 『時には懺悔を』は、8月28日より全国公開。
【写真】豪華キャスト陣の名演が光る場面カット（7枚）
中島哲也監督の8年ぶりの最新作となる本作。その難しいテーマからも映像化不可能と言われた打海文三によるミステリー小説の映画化に、構想18年を経て挑んだ。中島監督は「観る人の気持ちを動かす映画ができるのでは」という思いをずっと抱き続けてきたという。
中島監督と初タッグとなる主演の西島秀俊は、家族との不和を抱えながら生きる孤独な探偵・佐竹を演じる。そして同じく中島組に初めて参加し、西島と初共演を飾る満島ひかり、さらには黒木華、宮藤官九郎、柴咲コウ、佐藤二朗、役所広司らが集結した。
探偵がひとり、殺された。被害者は「死んだほうがマシな人間」と呼ばれていた男・米本（佐藤二朗）。
その死の真相を調べることになったのは、米本の元同僚で一匹狼の探偵・佐竹（西島秀俊）と、探偵助手として修業中の聡子（満島ひかり）。家族との関係に深い傷を抱え、他人と距離を置いて生きる佐竹。一方の聡子は、真っすぐで行動力があるものの、佐竹とは事あるごとに意見が衝突する。対照的な二人が、反発し合いながらも調査を進めていくうちにたどり着いたのは、9年前に起こった新生児誘拐事件だった。
殺された米本が死の間際まで調べていたのは、9年前に失踪し、現在は父親の明野（宮藤官九郎）と二人で暮らす、重い障害のある少年・新。「生きているのが奇跡」と言われたそのひとつの小さな命が、逃げ場のない現実にもがき苦しむ大人たちの心を動かしていく―。
今回解禁された場面写真には、本作のストーリーの緊張感と、登場人物たちの心の機微が刻み込まれている。
西島秀俊演じる佐竹と、満島ひかり演じる聡子の姿を捉えた写真では、事件を追う探偵コンビでありながら、互いに容易には心を許さない二人の関係性が映し出されている。聡子に目を合わさずに前方を見据える佐竹と、感情をあらわに佐竹に食いつくように訴えかける聡子。正反対にも見える二人が、衝突を重ねながら、やがてある真実へと近づいていく。
また、重い障害のある息子・新を一人で献身的に育てる明野（宮藤官九郎）の写真も解禁。明野は、新を育てる父親でありながら、自らもまた過去の秘密や孤独を抱えている。新を見つめるその表情からは、ありふれた言葉では説明できない、父と子の深い結びつきが伝わってくる。
さらに、黒木華、柴咲コウ、役所広司、片岡鶴太郎らが演じる、物語の重要な鍵を握る人物たちの姿も。
生前の米本に新の捜索を依頼し、沈んだ表情の裏側に秘密を隠し持つ主婦・民恵（黒木華）。脳性まひの息子を自宅で介護し、過酷なケアに追われて孤立する佐竹の妻・由紀（柴咲コウ）。佐竹がかつて在籍していた大手探偵社のオーナーで、佐竹の元に聡子を強引に送り込んだ寺西（役所広司）。佐竹と聡子の助っ人として探偵殺害事件の調査に協力する探偵・舟尾（片岡鶴太郎）。それぞれが、後悔、喪失、怒り、孤独、愛情といった複雑な感情を胸の奥に抱えながら、9年前の事件とつながっていく。
一枚一枚の写真から浮かび上がるのは、探偵殺害事件を発端に、過去に傷つき絶望の淵に生きる大人たちの人生が交錯していく姿だ。
さらに、6月26日10時より、ムビチケ前売券（カード、オンライン）の販売もスタートする。
映画 『時には懺悔を』は、8月28日より全国公開。