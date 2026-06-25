メ～テレ（名古屋テレビ）

26日はサッカー日本代表の大一番。ワールドカップの応援に熱が入りますが、こちらの”サッカー”もじわりと人気を広げています。ボールを蹴る場所はピッチではなく、ゴルフコース。少人数でも楽しめる、新感覚のスポーツです。

愛知県新城市の「パインフラットゴルフクラブ」。

山々に囲まれた、開放感のあるコースです。

地元の新城市役所に勤める藤原義晃さん(30)も、ゴルフを楽しむ1人。

「ゴルフ場という非日常の場所で、大自然の中で思い切りボールを蹴ることができるのが一番の魅力だと思います」（藤原さん）

ゴルフ場でひとり、”サッカー”を始めた藤原さん。実は、サッカーボールを使った「フットゴルフ」と呼ばれるスポーツなんです。

ルールはゴルフと似ています。

遠く離れたピンに向けてボールを蹴り、カップに入れるまでの蹴る回数の少なさを競います。

サッカー経験者を中心に、日本でもじわりと広まりつつある競技です。

「ボールと運動ができる服装があれば、子どもから大人まで一緒に楽しめます」（藤原さん）

”カップ”はゴルフの5倍の大きさ

ゴルフ歴2年、サッカー未経験の記者が体験してみました。

強くボールを蹴ることができなくても、傾斜に沿ってボールが転がっていきます。

「フットゴルフのお客さんが入る時は、ふたを開けてピンを立てて営業しています」（藤原さん）

目指す”カップ”はゴルフの5倍の大きさ。傾斜などを読み、蹴る強さの調整が求められます。

初心者だと1つのホールで10回ほど蹴ることもあり、簡単にはカップにボールが収まりませんが、入った時は爽快感にひたることができます。

フットゴルフの魅力を教えてくれた藤原さん。実は市役所職員とは”別の顔”を持っています。

それは、フットゴルフ日本代表男子のキャプテン。

5月から6月にかけてメキシコで開催された世界大会に出場したばかりです。

大会には、世界各地から1200人以上が参加。フットゴルフはすでに世界中で愛されているスポーツなんです。

こちらの新城市のゴルフ場では、2024年からフットゴルフ向けの利用を受け付け始めました。

「1カ月にフットゴルフを楽しむ人が約100人なので、年間利用者は平均で1200人ぐらい。今年はもう少し増えていると思う」（パインフラットゴルフクラブ支配人 西田忠禎さん）

藤原さんは競技の知名度アップとともに、人口減が進む地元のにぎわいにつながってほしいと期待します。

「フットゴルフで新城に来ることがきっかけで、（川遊びや自転車での自然巡りなど）新城市の魅力をもっと知ってもらいたい」（藤原さん）