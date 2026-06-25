タレントのゴリけん、ひよりらが出演する舞台「幽霊でもよかけん、会いたかとよ」が２５日、大阪の「ＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ ＰＡＲＫ ＯＳＡＫＡ ＴＴホール」で開幕した。

長崎のある家族。母の四十九日を前に心労で倒れた父親（ゴリけん）に、母の幽霊と父を会わせようとする家族や珍客を巡るハートフルコメディー。初日に先駆けて行われた公開ゲネプロでは、ゲスト出演の元宝塚星組トップ娘役・綺咲愛里と、関西ジュニアの亀井海聖が舞台上で大暴れした。亀井は「初外部舞台だったんですけど、稽古初日から皆さんからすごい温かく迎えてくださって、何よりこの一秒一秒がすごい学びの時間だったので、この５公演を通してもっと成長したい」と意欲。綺咲も「おなかを抱えて笑うほど本当に皆様が一生懸命に演じられている姿がもう面白くて、そして愛おしいみたいな気分にすごくなります」と、チームワークの良さを語った。

父親を演じたゴリけんは、脚本・演出を務めた金沢知樹氏の作品の魅力について「とにかく自然体でいてということが一番。つくったりするとすごく怒るんですよ」と、ぼやきが。お笑いコンビ・パラシュート部隊の斉藤優は「ポップないい話の中に、ちょっと渋めのボケがある」と、マニアックなボケを挙げた。

２８日まで同所で上演される本公演。ひよりは「ぜひ遊びに来る感覚で来てもらえたらなと思います。見ていただいた後に誰かに会いたくなったりとか、心が動いたりするようなあったかい話になっているので、一度でいいので見ていただきたいなと思っています」とアピール。亀井も「自分のそばにいてくれる大切な人に日々言えてないような感謝を、この舞台を見たら言いたくなるんでその後押しをするような演技を最後までします」と意気込んだ。