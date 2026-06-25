“スターの原石”ジュニアのプロデュースを手がける大倉忠義(SUPER EIGHT)。彼とジュニアたちの舞台裏に⻑期密着で迫る新ドキュメンタリーシリーズ『POTENTIAL 大倉忠義』の配信が決定した。

番組の第1話・第2話は7月16日(木)Netflix にて国内および世界配信、Prime Videoにて国内配信。今後、継続的な配信を予定している。

SUPER EIGHTメンバーとして、アイドルにしか出来ないライブの演出に携わってきた大倉。201 年から関⻄ジュニアのプロデュースを手がけ、個性豊かな才能をデビューへと導いてきた。そして2025年からはジュニア全体のプロデュースを本格化。

そんな彼は、ジュニアたちに磨きをかける3つのステージを用意した。事務所の伝統を受け継ぐロングラン公演＜ジュニア Showcase 2025 新星 -SHINSEI-＞(2025年12月9日〜28日)、世代交代した関⻄ジュニアの真価が試される＜関⻄ジュニアあけおめコンサート 2026 A HAPPY NEW ERA PARTY＞(2026年1月3日〜5日)、そしてACEes、KEY TO LIT、B&ZAIをはじめジュニア総勢77名が一堂に集まる＜ジュニア STAR to FESTIVAL 2026＞(2026年1月29日〜2月1日)。ジュニアたちが主役となる公演の数々に、大倉は「磨かれますし、垢抜けますしね。“こんなかっこよくなるんや”と思いますもん」と期待を込める。

7月16日の配信では、各話それぞれ“1時間超え”のロングボリュームで、公演の舞台裏に独占密着。デビューへの夢を目指して、時には仲間として助け合い、時にはライバルとして切磋琢磨するジュニアたちの素顔が明らかになるほか、独占インタビューも“超”満載。「デビューしてファンの方を喜ばせたい」「負けたくない」「悔しい」──練習場で、ジュニアたちの 等身大の本音が溢れ出す。

番組の取材中、大倉は「アイツらにはあんまり言っていないんですけど…絶対デビューさせたい」と熱い思いを。事務所の 先輩として、大倉が後輩たちへ伝えたいことは何なのか。⻑期密着シリーズの始動に注目だ。