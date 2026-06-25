韓国コスメ・お土産がもっとお得になるカード！ 「CHECK iN SEOUL」

記事ポイント Olive Youngで最大20％リワード積立・全国店舗でW特典が受けられますロッテマート全店で15％現地割引、ソウル駅店ではラッキーくじも参加できます交通・両替・決済をアプリと1枚のカードにまとめたオールインワンサービスです Olive Youngで最大20％リワード積立・全国店舗でW特典が受けられますロッテマート全店で15％現地割引、ソウル駅店ではラッキーくじも参加できます交通・両替・決済をアプリと1枚のカードにまとめたオールインワンサービスです

ロッテカードが、訪韓外国人向けカード＆アプリサービス「CHECK iN SEOUL」で、Olive Youngやロッテマートでのショッピングがよりお得になる特典を多数展開しています。

コスメのまとめ買いからお土産購入まで、韓国旅行中の出費を抑えられる内容で、一部特典は2026年6月30日を期限とした期間限定となっています。

「CHECK iN SEOUL」

サービス種別：訪韓外国人向けプリペイドカード＆アプリ（オールインワン）発行：パスポートのみで発行可能、日本出発前から準備可能チャージ方法：空港の無人キオスク・市内チャージ機でウォン現金または外貨からチャージ交通カード：地下鉄・バスに対応eSIM・USIM：LG U+との提携により割引価格で利用可能

「CHECK iN SEOUL」は、両替・決済・交通・割引特典をアプリとカード1枚にまとめた、訪韓外国人向けのオールインワンサービスです。

韓国語登録や現地口座は不要で、パスポートだけでカードを発行できます。

プリペイド式のため、旅行中に使いすぎてしまう心配が少なく、明洞・弘大・聖水・江南・漢南洞などへの移動も交通カード機能1枚でスムーズに行き来できます。

カード利用履歴をもとに訪問場所を自動記録する「Trip Diary」機能も備えており、旅程の記録をそのまま残せます。

Olive Young（オリーブヤング）の特典

空港・ソウル駅3店舗での20％リワード積立：5万ウォン以上の支払いで最大1万ウォン積立（対象：仁川空港T1店・T2店・ソウル駅店／期間：2026年4月3日〜6月30日）全国店舗でのW特典：10万ウォン以上の支払いで5％リワード積立（最大5,000ウォン）＋5％現地割引（最大10,000ウォン）（期間：2026年4月3日〜12月31日）

韓国コスメの代表的な販売チェーン「Olive Young」では、「CHECK iN SEOUL」での決済に応じてリワードが積立てられます。

帰国直前に仁川空港T1店・T2店・ソウル駅店で5万ウォン以上を支払うと20％のリワードが積立てられ、最大1万ウォンが還元されます。

この特典は2026年6月30日が期限です。

全国のOlive Youngでは、10万ウォン以上の支払いに対してリワード積立と現地割引が同時に適用されるW特典が用意されており、スキンケアや化粧品をまとめて購入する場面で活用できます。

こちらは2026年12月31日まで続きます。

ロッテマートの特典

全店15％現地割引：5万ウォン以上の支払いで最大2万ウォン割引（期間：2026年4月6日〜9月30日）ソウル駅店限定：カード新規発行者は発行手数料無料（先着3,000名）＋ラッキーくじ参加可能（景品：韓国のり／マーケットオーブラウニー／ビチョビ／ラーメン）（期間：2026年4月6日〜9月30日）期間限定特典終了後も常時10％割引（5万ウォン以上の支払いで最大2万ウォン）が適用

お土産のまとめ買いに利用される機会が多いロッテマートでは、「CHECK iN SEOUL」決済で15％の現地割引が適用されます。

5万ウォン以上の支払いに対し、最大2万ウォンが差し引かれます。

ロッテマート ソウル駅店では、カードを新規発行した先着3,000名を対象に発行手数料が無料になるほか、ラッキーくじに参加できます。

景品は韓国のり、マーケットオーブラウニー、ビチョビ、ラーメンの4種です。

期間限定特典が終了した後も、5万ウォン以上の支払いを対象に常時10％割引（最大2万ウォン）が続きます。

韓国海苔やラーメン、お菓子を大量に購入しやすい売り場構成のロッテマートで、継続的に割引を活用できます。

日本人の韓国旅行トレンドと円安への対応

韓国観光公社によると、2025年の日本人訪韓客数は約365万人と過去最多を更新しました。

2026年はさらに前年比23％増の450万人が目標として掲げられており、旅行需要は引き続き拡大が見込まれます。

特に20〜30代女性を中心に、「推し活」「美容」「カフェ巡り」「韓国グルメ」を目的とした短期・高頻度型の旅行スタイルが広がっています。

このリピーター層の需要の伸びは特に大きく、市場全体をけん引する存在です。

円安が続く中、コスメ・ショッピング・お土産購入をいかにお得にするかが旅行満足度を左右するポイント。

「CHECK iN SEOUL」はその場面で割引やリワードを積み重ねられるサービスとして機能しています。

なお、店舗によって特典の適用有無が異なる場合があり、特典内容は予告なく変更になることがあります。

Olive Youngの空港・ソウル駅3店舗での20％リワード積立特典は、2026年6月30日が期限のため、夏の韓国旅行を計画中の場合は利用時期の確認が必要です。

「CHECK iN SEOUL」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「CHECK iN SEOUL」はどこで発行できますか？

A. パスポートのみで発行でき、韓国語登録や現地口座は不要です。

日本出発前から準備が可能で、空港の無人キオスクや市内のチャージ機でチャージ・両替もできます。

Q. Olive Youngの全国店舗での特典はいつまで利用できますか？

A. 全国のOlive Youngでの割引＋リワードW特典は、2026年4月3日から12月31日まで利用できます。

10万ウォン以上の支払いが対象で、5％リワード積立（最大5,000ウォン）と5％現地割引（最大10,000ウォン）が同時に受けられます。

Q. ロッテマートでの15％割引に期限はありますか？

A. 期間限定の15％割引は2026年4月6日から9月30日までです。

期間終了後も、5万ウォン以上の支払いを対象に常時10％割引（最大2万ウォン）が続きます。

Q. 「Trip Diary」とはどのような機能ですか？

A. カード利用履歴をもとに訪問場所を自動記録する機能です。

旅行中に立ち寄った場所がそのまま記録されます。

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