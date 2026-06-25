最大125万バーツ割引で家族ビザが取れる！ 「タイランドプリビレッジ」家族プロモーション2026

記事ポイント 家族会員の入会金が一律75万バーツに統一対象は配偶者・子・親、プラチナ以上3ランクが申請可能日本正規代理店経由でメドパーク病院VIP会員権も付帯 家族会員の入会金が一律75万バーツに統一対象は配偶者・子・親、プラチナ以上3ランクが申請可能日本正規代理店経由でメドパーク病院VIP会員権も付帯

タイランドエリートインフォメーションセンター（大丸トレーディング運営）は、タイ国営長期滞在プログラム「タイランドプリビレッジ」の家族会員向けキャンペーン「家族プロモーション」を2026年5月18日から8月14日まで開催しています。

プラチナ・ダイヤモンド・リザーブの上位3メンバーシップを対象に、通常メンバーシップ別に異なる家族会員入会金を一律75万バーツに統一するもので、1名あたり最大125万バーツの割引となります。

「タイランドプリビレッジ」家族プロモーション2026

期間：2026年5月18日〜2026年8月14日対象メンバーシップ：プラチナ（10年）・ダイヤモンド（15年）・リザーブ（20年）対象家族：配偶者・子・親家族会員入会金：一律75万バーツ（通常：プラチナ100万バーツ／ダイヤモンド150万バーツ／リザーブ200万バーツ）申請条件：主たる会員（コアメンバー）1名の入会が必要

タイランドプリビレッジは、タイ国政府観光庁直営の国営企業「Thailand Privilege Card Co., Ltd.」が運営する長期滞在プログラムです。

2003年に「タイランドエリート」として発足し、2023年に設立20周年を機に現在の名称へリニューアル、メンバーシップ体系も刷新されました。

メンバーには最長20年のタイ滞在を可能にする特別ビザ（タイランドエリートビザ）が発給されるほか、国際空港でのVIP待遇やタイ国内銀行口座の開設など幅広い特典が付帯します。

家族プロモーション詳細

本プロモーションでは、家族会員の入会金がメンバーシップの種類を問わず一律75万バーツになります。

通常の入会金と比較すると、プラチナは25万バーツ、ダイヤモンドは75万バーツ、リザーブは125万バーツの割引です。

すでに入会済みのメンバーによる家族の追加と、新規での家族同時入会のいずれも対象となります。

家族会員は主たる会員と同じ有効期間のビザおよび各種特典を利用できます。

申請には家族関係を証明する英文の公的書類が必要で、書類の取得には時間がかかるため、締切間際では申請が間に合わない場合があります。

プロモーション期間内に不備のない入会申請書類を提出した方が対象です。

「タイランドプリビレッジビザ」とは

マルチプルビザ：最大5年有効のビザがメンバーシップ期間に応じて繰り返し発給（最長20年）国際空港到着・出発時のVIP待遇サービスタイ国内銀行口座の開設年間ポイント（期間限定販売ブロンズを除く）と交換でゴルフ・スパ・マッサージなどの特典を利用可能

タイランドエリートビザは、通常の観光ビザや退職者向けビザとは異なり、タイ政府直営プログラムが発給する特別なビザです。

最大5年有効のマルチプルビザがメンバーシップ期間中に繰り返し発給されるため、10年のプラチナなら2回、20年のリザーブなら4回の更新で長期滞在が続けられます。

国際空港での入出国時にはVIP待遇サービスが受けられ、タイ国内での銀行口座も開設できます。

さらに年間ポイントを使ってゴルフ・スパ・マッサージなどの特典とも交換でき、タイでの長期生活をサポートする仕組みが整っています。

子どもの教育環境やセカンドライフを目的にタイ移住を考える家族にとって、家族全員が同じビザと特典を受けられる点が大きな特長です。

日本正規代理店限定の同時特典

タイランドエリートインフォメーションセンター経由で入会する新メンバーには、家族プロモーションと同時に2つの特典が用意されています。

1つ目は、バンコクにあるメドパーク病院のVIP会員ステータス「エバーグリーンカード」です。

高級ラウンジの利用、病院送迎サービス、メンバー専用ライン、メンバー専用駐車場、入院費用や薬代の割引、入院時の救急車無料など、タイ移住後の医療面を支える特典を利用できます。

2つ目は、最大120万円相当の商品券プレゼントキャンペーンです。

こちらも同センター経由で入会する新メンバーが対象となります。

家族でタイ長期滞在ができるタイランドプリビレッジの特別ビザと、移住後の医療・生活を支える特典が一度に手に入ります。

入会金が一律75万バーツになる家族プロモーションは2026年8月14日までで、申請書類の準備に時間がかかるため早めの相談が必要です。

「タイランドプリビレッジ」家族プロモーション2026の紹介でした。

よくある質問

Q. 家族プロモーションはすでにタイランドプリビレッジに入会済みのメンバーも利用できますか？

A. 利用できます。

すでに入会済みのメンバーによる家族の追加と、新規での家族同時入会のいずれも対象となります。

対象メンバーシップはプラチナ（10年）・ダイヤモンド（15年）・リザーブ（20年）の3種類。

主たる会員1名の入会が条件です。

Q. 家族会員として申請できる範囲と必要書類は何ですか？

A. 申請できる家族は配偶者・子・親となります。

申請には家族関係を証明する英文の公的書類が必要で、書類の取得には時間がかかるため、プロモーション期間（2026年8月14日）の締切間際では間に合わない場合があります。

Q. メドパーク病院の「エバーグリーンカード」にはどのような特典がありますか？

A. 高級ラウンジの利用、病院送迎サービス、メンバー専用ライン、メンバー専用駐車場、入院費用や薬代の割引、入院時の救急車無料などの特典を利用できます。

タイランドエリートインフォメーションセンター経由で入会する新メンバー全員に提供されます。

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