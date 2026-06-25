境界線がじわりと溶けるグラデーション生地が登場！ ニチベイ「Rayure(レユール)」新柄『スフラ』

記事ポイント グラデーション新柄『スフラ』が2026年7月1日登場1本のチェーンで調光・眺望・プライバシーを操作防炎・抗菌仕様で住宅から非住宅まで対応 グラデーション新柄『スフラ』が2026年7月1日登場1本のチェーンで調光・眺望・プライバシーを操作防炎・抗菌仕様で住宅から非住宅まで対応

ニチベイは、調光ロールスクリーン「Rayure(レユール)」の新柄『スフラ』を2026年7月1日(水)より発売します。

シースルー生地と不透明生地を組み合わせた独自構造のロールスクリーンに、境界線をやわらかくぼかした繊細なグラデーション生地が加わり、インテリアテイストや調光の好みに合わせた選択肢が広がります。

ニチベイ「Rayure(レユール)」新柄『スフラ』

発売日：2026年7月1日(水)タイプ：カバータイプ、カバーレスタイプ操作方法：チェーン式生地色：2色カバー・部品色：3色(ホワイト、ライトグレイ、ブラック)製作可能寸法：幅(W)30〜240cm、高さ(H)30〜280cm参考価格：カバータイプ39,500円〜 / カバーレスタイプ36,100円〜(消費税・取付施工費・商品梱包輸送費別)

「Rayure(レユール)」は、ニチベイが「もっと窓が好きになる」をコンセプトに開発した調光ロールスクリーンシリーズです。

ボーダー状に組み合わせたシースルー生地と不透明生地が前後2枚のスクリーンとして機能し、1本のチェーン操作で調光と昇降を兼ねます。

採光・眺望・プライバシーのコントロールをシンプルに実現するインテリア建材です。

今回の新柄『スフラ』は、シースルー生地と不透明生地の境界線を和らげたグラデーション生地。

やわらかな移ろいのある表情が、従来にはない繊細な印象を生み出しています。

従来のくっきりとしたボーダー表情とは異なり、生地の透け感がなめらかに変化するため、窓辺に繊細で柔らかな印象をもたらします。

ボーダーにやわらかな表情が加わることで、お部屋に優しく調和します。

インテリアテイストや調光の好みに合わせてより選びやすくなった点も『スフラ』の特徴です。

生地色は2色、カバー・部品色はホワイト・ライトグレイ・ブラックの3色から選べます。

グラデーション生地『スフラ』の見た目と質感

『スフラ』の最大の特徴は、シースルーと不透明の境界線がじわりと溶け込むような繊細なグラデーションです。

従来のレユールシリーズが持つボーダー模様に比べ、光の透け具合がなめらかに変化するため、窓辺の印象がぐっとやわらかくなります。

カバー・部品色はホワイト・ライトグレイ・ブラックの3色展開で、明るいナチュラルインテリアにも、落ち着いたモダンな空間にも合わせやすい構成です。

生地色2色との組み合わせにより、部屋のトーンに沿ったコーディネートが可能です。

製作可能寸法は幅30cmから240cm、高さ30cmから280cmと幅広く、小窓から大きな掃き出し窓まで対応できます。

カバータイプはヘッドレール部分をカバーで覆ったすっきりとした見た目で、カバーレスタイプはよりシンプルな構造です。

1本のチェーンで整える調光・眺望・プライバシー

「Rayure(レユール)」は、前後2枚のスクリーンが上下にスライドする独自構造を持ちます。

シースルー部分と不透明部分の重なり具合をチェーン1本で調整することで、外の光を取り込みながら視線を遮ったり、眺望を確保しながら採光量をコントロールしたりすることが可能です。

新柄『スフラ』では、グラデーション生地の特性により、より細やかな光や視線のコントロールも可能になりました。

光がやわらかく拡散されるため、日中の強い日差しをやわらげながら室内を明るく保てます。

操作はチェーン式で、調光と昇降を1本のチェーンが担う仕組みです。

余分な操作コードが増えないため、窓まわりのシルエットはすっきりと整います。

防炎・抗菌仕様で広がる使用シーン

『スフラ』は「防炎・抗菌」仕様を備えています。

防炎性能により、一般住宅だけでなく、オフィスや店舗、医療・福祉施設といった非住宅環境でも使用できます。

抗菌仕様は、清潔感が求められる空間での使用に適しています。

窓まわりのインテリアとして意匠性と機能性を両立したい場面で選ばれやすい仕様です。

参考価格はカバータイプが39,500円〜、カバーレスタイプが36,100円〜で、消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は別途必要です。

タイプ・生地色・カバー色を組み合わせることで、空間に合ったロールスクリーンを選べます。

グラデーション生地『スフラ』が加わったことで、窓辺に繊細でやわらかな光の表情を演出できます。

1本のチェーン操作で採光・眺望・プライバシーを細やかに整えながら、空間にしっくりとなじむ窓まわりを楽しめます。

ニチベイ「Rayure(レユール)」新柄『スフラ』の紹介でした。

よくある質問

Q. 新柄『スフラ』はどのような生地ですか？

A. シースルー生地と不透明生地の境界線を和らげた、繊細な印象のグラデーション生地です。

ボーダーにやわらかな表情が加わり、お部屋に優しく調和します。

より細やかな光や視線のコントロールも可能です。

Q. カバータイプとカバーレスタイプの参考価格はいくらですか？

A. カバータイプは39,500円〜、カバーレスタイプは36,100円〜です。

消費税・取付施工費・商品梱包輸送費はいずれも価格に含まれません。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 境界線がじわりと溶けるグラデーション生地が登場！ ニチベイ「Rayure(レユール)」新柄『スフラ』 appeared first on Dtimes.