職場の雰囲気まで伝わる無料求人サイト！ 「求人Chat.com」

記事ポイント 求人Chat.com、採用情報をニュース形式で無料掲載できるメディアにリニューアル募集背景・職場の雰囲気を記事形式で発信できるのが特徴企業・個人事業主が無料で求人プレスリリースを掲載可能 求人Chat.com、採用情報をニュース形式で無料掲載できるメディアにリニューアル募集背景・職場の雰囲気を記事形式で発信できるのが特徴企業・個人事業主が無料で求人プレスリリースを掲載可能

求人Chat.com運営局が、求人情報・採用情報をニュース形式で無料掲載できる採用広報メディアとして「求人Chat.com（求人チャットドットコム）」のサイト内容をリニューアルしました。

単なる求人票ではなく、採用情報を「求人プレスリリース」として発信できる新しい掲載方法です。

「求人Chat.com」

サービス名：求人Chat.com（求人チャットドットコム）内容：求人情報・採用情報のプレスリリース掲載サイト掲載対象：企業、店舗、個人事業主、各種事業者対応内容：正社員募集、アルバイト募集、スタッフ募集、新店舗オープンに伴う採用情報、事業拡大に伴う求人情報など掲載費用：無料（有料のスポンサー掲載・ピックアップ掲載プランもあり）

求人Chat.comは、BMBプランニングが運営する求人・採用情報メディアです。

従来の求人票形式では伝えにくい職場の雰囲気や募集背景を、記事・ニュース形式で発信するサービスとして運営されており、企業・店舗・個人事業主を掲載対象に無料掲載を基本としています。

今回のリニューアルでは、採用情報を「求人プレスリリース」として発信するメディアとして位置づけを明確化しました。

新店舗オープン、事業拡大、正社員採用、アルバイト募集など、企業や店舗の新しい採用情報を記事として掲載でき、求人記事が常にフレッシュな状態で表示される点が特徴です。

求職者にとっては、古い求人票を眺めるだけでなく、企業や店舗が今どのような人材を求めているのか、なぜ募集しているのか、どのような職場なのかを把握した上で応募を検討できます。

求人票では伝わりにくい情報を届ける

通常の求人票では、給与・勤務地・勤務時間・応募資格などの条件が中心になります。

一方、求職者が応募前に知りたい情報は条件だけではありません。

求人Chat.comでは、仕事内容や応募方法に加えて、企業・店舗の想い、職場の雰囲気、募集背景、働くイメージまで記事形式で紹介できます。

どのような職場なのか、なぜ募集しているのか、未経験でも働きやすいのか、どのような人を求めているのかなど、応募前に確認したい内容を一つの記事にまとめて発信できます。

企業・採用担当者にとっては、採用情報を新鮮なニュースとして届ける手段になります。

求職者にとっては、応募前に募集背景や職場の雰囲気を知り、働くイメージを持つための判断材料として活用できます。

求人情報をニュース形式で発信

求人Chat.comでは、企業や店舗の採用活動をニュースとして掲載することができます。

新しいサービス開始に伴う人材募集、新規出店に伴うスタッフ募集、事業拡大による正社員採用、地域密着型店舗のアルバイト募集など、採用に関する動きを「求人プレスリリース」として発信する場が整っています。

一般的な求人サイトでは、求人票が一度掲載されたまま固定的に残るため、求職者から見ると「今も募集しているのか」「なぜ募集しているのか」が分かりにくい場合があります。

求人Chat.comでは求人情報をニュース形式で発信するため、採用の動きが都度フレッシュな記事として届きます。

無料掲載と今後の展開

企業・店舗・個人事業主の採用情報は無料で掲載できます。

スポンサー掲載やピックアップ掲載など、予算や掲載目的に合わせた有料プランもあります。

今後は業種別・地域別の求人情報カテゴリを整備し、企業・店舗・個人事業主が自社の採用情報を発信しやすいメディアとして運営を強化していく予定です。

採用活動をニュースとして発信することで、企業・店舗と求職者の出会いを支援していきます。

新店舗オープンに伴うスタッフ募集、事業拡大による正社員採用、アルバイト募集など、さまざまな採用情報をニュース形式の記事として発信できます。

募集背景や職場の雰囲気まで伝えられる求人プレスリリースの掲載方法で、採用担当者は自社の採用情報をより伝わりやすいニュースとして届けられます。

求職者は条件だけでなく職場の想いや背景を知った上で応募を判断できます。

「求人Chat.com」の紹介でした。

よくある質問

Q. 求人Chat.comに掲載できる求人の種類は？

A. 正社員募集、アルバイト募集、スタッフ募集、新店舗オープンに伴う採用情報、事業拡大に伴う求人情報など、さまざまな採用情報をニュース形式の記事として掲載できます。

企業・店舗・個人事業主が掲載対象です。

Q. 求人Chat.comへの掲載費用はかかりますか？

A. 企業・店舗・個人事業主の採用情報は無料で掲載できます。

スポンサー掲載やピックアップ掲載など、予算や掲載目的に合わせた有料プランも用意されています。

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