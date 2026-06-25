東京ディズニーリゾートでは、修学旅行や遠足で東京ディズニーリゾートを訪れる中学生、高校生を対象に「東京ディズニーリゾート体験学習サポートツール」を導入。

このプログラムは、東京ディズニーリゾートで過ごす1日の中で、自分自身の幸せ について考えながら、自身の在り方や生き方を考える機会や、将来について考えるヒントを得る、チームで学ぶ体験学習ツールです。

東京ディズニーリゾートに訪れる前後に学校で行う「事前学習」「事後学習」の2つのプログラムを通して、東京ディズニーリゾートでしか体験できないワクワクやよろこびといった「ハピネス」な体験を通して、さまざまな価値観や幸せに気付くきっかけをサポートします。

東京ディズニーリゾート体験学習サポートツール

近年の教育現場では、学習指導要領の改訂により、小学生、中学生、高校生の生徒が主体性を持って探究的に取り組める学習が重視されています。

修学旅行を、学校内ではできない体験と教科の枠を超えた探究学習の場として捉え、生徒の主体的な学びを促そうとする意識が高まっています。

「今後の修学旅行のあり方に関する調査まとめ（2024年度分データ）」の体験内容における今後の影響・変化を問う項目においても、「探究型プログラムの実施」が最も多く、重視されていることが伺えます。（グラフ参照、教育旅行年報「データブック2025」）「総合的な学習の時間」や「総合的な探究の時間」との連携を強化したプログラムの実践が修学旅行で目指されています。

東京ディズニーリゾートでは、修学旅行や遠足で東京ディズニーリゾートを訪れる中学生、高校生を対象に「東京ディズニーリゾート体験学習サポートツール」を導入。

このプログラムは、東京ディズニーリゾートで過ごす1日の中で、自分自身の幸せ について考えながら、自身の在り方や生き方を考える機会や、将来について考えるヒントを得る、チームで学ぶ体験学習ツールです。

東京ディズニーリゾートに訪れる前後に学校で行う「事前学習」「事後学習」の2つのプログラムを通して、東京ディズニーリゾートでしか体験できないワクワクやよろこびといった「ハピネス」な体験を通して、さまざまな価値観や幸せに気付くきっかけをサポートします。

「東京ディズニーリゾート体験学習サポートツール」を担当するマーケットディベロップメント部国内マーケットグループの海老原さんはこのようにコメントしています。

「東京ディズニーランド®や東京ディズニーシー®のパーク内で目に映ったもの、耳にしたもの、手に触れたものを、美術・芸術、音楽、言語、歴史、地理・文化といった面から見てみると、また違ったパークを知ることができます。

パークは好奇心をくすぐる“学びの場”でもあるのです。

近年、「探究学習」という学び方が注目されるようになりました。

自分達でテーマや学びたいことを見つけ、自分達で調べる。

パークはまさにこの「探究学習」の素材で溢れた場所でもあると言えます。

そんな“学びの場”にご来園頂く生徒の皆さんの「学習」をより深い学びとするため、学校での事前学習・事後学習もパッケージ（含む、教員用使用ガイド）とした探究型教材「体験学習サポートツール〜わたしにとってのハピネスとは？〜」を製作致しました。

パーク滞在中の「ハピネス（幸せ）」をテーマに、パークで気付いたことを学校に帰って振り返り、最後に自分事化する。

このツールを通しての気付きが、生徒の皆さんの何かの後押しやきっかけとなれば、こんな嬉しいことはありません。

それこそが私たちキャストにとっての「ハピネス」です。」

自身の幸せのタネをみつける教育旅行向けプログラム！

修学旅行や遠足で東京ディズニーリゾートを訪れる中学生、高校生を対象にしたプログラム「東京ディズニーリゾート体験学習サポートツール」の紹介でした。

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