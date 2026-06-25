セガ フェイブから「サンリオキャラクターズ」の新ぬいぐるみシリーズ「Kawaii YumYum MART（カワイイ ヤムヤム マート）」が誕生！

第1弾は“アメリカンダイナー”をテーマにしたぬいぐるみとして「Kawaii YumYum MART ダイナー」全11種が発売されます☆

セガ フェイブ「サンリオキャラクターズ」Kawaii YumYum MART（カワイイ ヤムヤム マート）」

セガ フェイブから、サンリオのキャラクターの新しいぬいぐるみシリーズ「Kawaii YumYum MART」がデビュー！

“サンリオキャラクターズの住む町に、お店があったらどんな商品が並んでいるのだろう？”という発想から生まれた企画です。

日本が誇る “Kawaii” と、おいしさを表現する “YumYum” を掛け合わせ、キャラクターたちの世界観に溶け込むグッズが展開されます☆

第1弾はアメリカンダイナーがテーマの「Kawaii YumYum MART ダイナー」

価格：各1,980円（税込）

発売予定日：2026年8月6日（木）

対象年齢：15才以上

販売店舗：全国のおもちゃ売り場、量販店の玩具売り場、インターネットショップほか

シリーズ第1弾はどこか懐かしくポップな“アメリカンダイナー”の世界観が「サンリオキャラクターズ」らしいかわいさで表現したぬいぐるみたちが登場。

「Kawaii YumYum MART ダイナー」では、ハンバーガーやパンケーキ、ポテト、ドリンクなどをモチーフにした「ハローキティ」「シナモロール」「クロミ」「ポムポムプリン」のぬいぐるみ全11種が展開されます。

サブメニューのぬいぐるみには、オリジナルデザインのバッグを収納可能。

全グッズにループが付いており、市販のカラビナを取り付けることでバッグチャームとしても使用できます。

飾るだけでなく、持ち歩いて楽しめる、新しいぬいぐるみシリーズです。

アメリカンダイナーの世界観をデフォルメして再現

ハンバーガーのバンズのふっくらとした質感、両手でつかみやすい形状、ボリューミーな見た目など、「サンリオキャラクターズの世界にアメリカンダイナーがあったら」という発想をぬいぐるみで表現。

キャラクターの個性に合わせたトッピングやカラーリングで、見るだけで楽しいデザインに仕上げられています。

サブメニューはバッグ付き＆収納も可能

ポテトやドリンクなどのサブメニューのぬいぐるみは、オリジナルデザインのバッグが付属。

ぬいぐるみ本体に収納できる仕様で、かわいさと実用性を兼ね備えています。

ループ付きでバッグチャームとしても活躍

全てにループがついているので、市販のカラビナを取り付けることでバッグチャームとして使用可能。

飾るだけでなく、日常のお供としても楽しめる仕様です。

メインメニュー

サイズ：幅8×高12×奥8cm

種類：全5種（ハローキティのBLTバーガー、ハローキティのチキンバーガー、シナモロールのパインバーガー、ポムポムプリンのパンケーキ、クロミの月見バーガー）

”アメリカンダイナー”のメインメニューをイメージした「Kawaii YumYum MART ダイナー」

真っ白のバンズを使用した「ハローキティのBLTバーガー」や

真っ赤なリボンとサングラスがお似合いな「ハローキティのチキンバーガー」

ボディカラーのホワイトが特徴的な「シナモロールのパインバーガー」

ふっくらパンケーキを2段重ねにした「ポムポムプリンのパンケーキ」

とろっとした玉子も丁寧に再現された「クロミの月見バーガー」がラインナップされます。

サブメニュー

サイズ：幅7×高12×奥7cm

種類：全6種（ハローキティのミルク*、ハローキティのポテト、シナモロールのフロート*、クロミのポテト*、クロミのコーラ、ポムポムプリンのピュアハニー）

付属品：バッグ1点（幅27×高58×奥12cm）※ *印のアイテムにはバッグ（グリーン）、無印のアイテムにはバッグ（ピンク）が付属します

かわいいサイドメニューをイメージしたぬいぐるみは全部で6種類。

ミルク瓶の形をした「ハローキティのミルク」のほか

「タイニーチャム」の刺繍がアクセントになった「ハローキティのポテト」

ドリンクに浮かべたチェリーもかわいい「シナモロールのフロート」

お腹にハチのアイコンがあしらわれた「ポムポムプリンのピュアハニー」

レッドとパープルのグラデーションがおしゃれな「クロミのコーラ」

「バク」の刺繍をさり気なくレイアウトした「クロミのポテト」が登場します。

「サンリオフェス2026」 にて世界初お披露目

サンリオフェス2026限定デザイン「NICO MAKE」

開催日：2026年6月27日（土）、28日（日）

会場：パシフィコ横浜

2026年6月27日・28日にパシフィコ横浜でサンリオが開催する 「サンリオフェス2026」 にて世界初お披露目を予定。

サンリオフェス2026の学園祭エリア内にて、「Kawaii YumYum MARTダイナー」のぬいぐるみにどこよりも早く触れることができます。

また、「Kawaii YumYum MARTダイナー」のデザインラッピングが施されたプリクラ「NICO MAKE（ニコメイク）」とダーツ「DARTSLIVE3（ダーツライブ3）」を使用した体験のほか、UFOキャッチャーのフリープレイが楽しめます。

※サンリオフェス2026への入場チケット申込受付は終了しています

「NICO MAKE」プリクラコラボレーション

機種名：NICO MAKE

展開開始時期：2026年7月1日（水）予定

全国のプリクラ 「NICO MAKE」 に「Kawaii YumYum MART ダイナー」 の世界観を楽しめるプリクラコラボレーションを、2か月間の期間限定で展開。

「Kawaii YumYum MARTダイナー」に集うサンリオキャラクターたちをテーマにした期間限定オリジナルスタンプ全21種＆フレーム全4種、シールデザイン全4種で「Kawaii YumYum MART」の世界観をプリクラでもかわいく楽しめます。

アミューズメント専用景品“セガプライズ”

価格：非売品（アミューズメント専用景品）

ラインナップ：

ハローキティ プラチナムザッカハンバーガークッション Kawaii YumYum MART種類：全1種サイズ：全長約42cmサンリオキャラクターズ マスコット Kawaii YumYum MART種類：全4種サイズ：全長約10cm

登場店舗：全国のゲームセンターやオンラインクレーン

「Kawaii YumYum MART ダイナー」 のオリジナルグッズがアミューズメント専用景品“セガプライズ”として展開。

「ハローキティ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「マイメロディ」「クロミ」がハンバーガーの形になったかわいいグッズが登場します。

そのほかのキャラクタープライズもも続々登場予定です☆

“サンリオキャラクターズの住む町に、お店があったらどんな商品が並んでいるのだろう？”という発想から生まれたぬいぐるみシリーズ。

セガ フェイブ「サンリオキャラクターズ」Kawaii YumYum MART（カワイイ ヤムヤム マート）」の第1弾「Kawaii YumYum MART ダイナー」は、2026年8月6日より販売開始です☆

©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670405

※掲載の画像は開発中のため、実際の製品とデザイン・仕様が異なる場合があります

※登場時期は予告なく変更、または展開中止になる場合があります

セガとセガロゴは株式会社セガの登録商標です。

SEGA and the SEGA logo are registered trademarks of SEGA CORPORATION.

UFOキャッチャー、UFO CATCHER は株式会社セガの登録商標または商標です。

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