“アメリカンダイナー”がテーマのぬいぐるみ全11種！セガ フェイブ「サンリオキャラクターズ」Kawaii YumYum MART
セガ フェイブから「サンリオキャラクターズ」の新ぬいぐるみシリーズ「Kawaii YumYum MART（カワイイ ヤムヤム マート）」が誕生！
第1弾は“アメリカンダイナー”をテーマにしたぬいぐるみとして「Kawaii YumYum MART ダイナー」全11種が発売されます☆
セガ フェイブ「サンリオキャラクターズ」Kawaii YumYum MART（カワイイ ヤムヤム マート）」
セガ フェイブから、サンリオのキャラクターの新しいぬいぐるみシリーズ「Kawaii YumYum MART」がデビュー！
“サンリオキャラクターズの住む町に、お店があったらどんな商品が並んでいるのだろう？”という発想から生まれた企画です。
日本が誇る “Kawaii” と、おいしさを表現する “YumYum” を掛け合わせ、キャラクターたちの世界観に溶け込むグッズが展開されます☆
第1弾はアメリカンダイナーがテーマの「Kawaii YumYum MART ダイナー」
価格：各1,980円（税込）
発売予定日：2026年8月6日（木）
対象年齢：15才以上
販売店舗：全国のおもちゃ売り場、量販店の玩具売り場、インターネットショップほか
シリーズ第1弾はどこか懐かしくポップな“アメリカンダイナー”の世界観が「サンリオキャラクターズ」らしいかわいさで表現したぬいぐるみたちが登場。
「Kawaii YumYum MART ダイナー」では、ハンバーガーやパンケーキ、ポテト、ドリンクなどをモチーフにした「ハローキティ」「シナモロール」「クロミ」「ポムポムプリン」のぬいぐるみ全11種が展開されます。
サブメニューのぬいぐるみには、オリジナルデザインのバッグを収納可能。
全グッズにループが付いており、市販のカラビナを取り付けることでバッグチャームとしても使用できます。
飾るだけでなく、持ち歩いて楽しめる、新しいぬいぐるみシリーズです。
アメリカンダイナーの世界観をデフォルメして再現
ハンバーガーのバンズのふっくらとした質感、両手でつかみやすい形状、ボリューミーな見た目など、「サンリオキャラクターズの世界にアメリカンダイナーがあったら」という発想をぬいぐるみで表現。
キャラクターの個性に合わせたトッピングやカラーリングで、見るだけで楽しいデザインに仕上げられています。
サブメニューはバッグ付き＆収納も可能
ポテトやドリンクなどのサブメニューのぬいぐるみは、オリジナルデザインのバッグが付属。
ぬいぐるみ本体に収納できる仕様で、かわいさと実用性を兼ね備えています。
ループ付きでバッグチャームとしても活躍
全てにループがついているので、市販のカラビナを取り付けることでバッグチャームとして使用可能。
飾るだけでなく、日常のお供としても楽しめる仕様です。
メインメニュー
サイズ：幅8×高12×奥8cm
種類：全5種（ハローキティのBLTバーガー、ハローキティのチキンバーガー、シナモロールのパインバーガー、ポムポムプリンのパンケーキ、クロミの月見バーガー）
”アメリカンダイナー”のメインメニューをイメージした「Kawaii YumYum MART ダイナー」
真っ白のバンズを使用した「ハローキティのBLTバーガー」や
真っ赤なリボンとサングラスがお似合いな「ハローキティのチキンバーガー」
ボディカラーのホワイトが特徴的な「シナモロールのパインバーガー」
ふっくらパンケーキを2段重ねにした「ポムポムプリンのパンケーキ」
とろっとした玉子も丁寧に再現された「クロミの月見バーガー」がラインナップされます。
サブメニュー
サイズ：幅7×高12×奥7cm
種類：全6種（ハローキティのミルク*、ハローキティのポテト、シナモロールのフロート*、クロミのポテト*、クロミのコーラ、ポムポムプリンのピュアハニー）
付属品：バッグ1点（幅27×高58×奥12cm）※ *印のアイテムにはバッグ（グリーン）、無印のアイテムにはバッグ（ピンク）が付属します
かわいいサイドメニューをイメージしたぬいぐるみは全部で6種類。
ミルク瓶の形をした「ハローキティのミルク」のほか
「タイニーチャム」の刺繍がアクセントになった「ハローキティのポテト」
ドリンクに浮かべたチェリーもかわいい「シナモロールのフロート」
お腹にハチのアイコンがあしらわれた「ポムポムプリンのピュアハニー」
レッドとパープルのグラデーションがおしゃれな「クロミのコーラ」
「バク」の刺繍をさり気なくレイアウトした「クロミのポテト」が登場します。
「サンリオフェス2026」 にて世界初お披露目
サンリオフェス2026限定デザイン「NICO MAKE」
開催日：2026年6月27日（土）、28日（日）
会場：パシフィコ横浜
2026年6月27日・28日にパシフィコ横浜でサンリオが開催する 「サンリオフェス2026」 にて世界初お披露目を予定。
サンリオフェス2026の学園祭エリア内にて、「Kawaii YumYum MARTダイナー」のぬいぐるみにどこよりも早く触れることができます。
また、「Kawaii YumYum MARTダイナー」のデザインラッピングが施されたプリクラ「NICO MAKE（ニコメイク）」とダーツ「DARTSLIVE3（ダーツライブ3）」を使用した体験のほか、UFOキャッチャーのフリープレイが楽しめます。
※サンリオフェス2026への入場チケット申込受付は終了しています
「NICO MAKE」プリクラコラボレーション
機種名：NICO MAKE
展開開始時期：2026年7月1日（水）予定
全国のプリクラ 「NICO MAKE」 に「Kawaii YumYum MART ダイナー」 の世界観を楽しめるプリクラコラボレーションを、2か月間の期間限定で展開。
「Kawaii YumYum MARTダイナー」に集うサンリオキャラクターたちをテーマにした期間限定オリジナルスタンプ全21種＆フレーム全4種、シールデザイン全4種で「Kawaii YumYum MART」の世界観をプリクラでもかわいく楽しめます。
アミューズメント専用景品“セガプライズ”
価格：非売品（アミューズメント専用景品）
ラインナップ：ハローキティ プラチナムザッカハンバーガークッション Kawaii YumYum MART
種類：全1種
サイズ：全長約42cmサンリオキャラクターズ マスコット Kawaii YumYum MART
種類：全4種
サイズ：全長約10cm
登場店舗：全国のゲームセンターやオンラインクレーン
「Kawaii YumYum MART ダイナー」 のオリジナルグッズがアミューズメント専用景品“セガプライズ”として展開。
「ハローキティ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「マイメロディ」「クロミ」がハンバーガーの形になったかわいいグッズが登場します。
そのほかのキャラクタープライズもも続々登場予定です☆
“サンリオキャラクターズの住む町に、お店があったらどんな商品が並んでいるのだろう？”という発想から生まれたぬいぐるみシリーズ。
セガ フェイブ「サンリオキャラクターズ」Kawaii YumYum MART（カワイイ ヤムヤム マート）」の第1弾「Kawaii YumYum MART ダイナー」は、2026年8月6日より販売開始です☆
©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670405
※掲載の画像は開発中のため、実際の製品とデザイン・仕様が異なる場合があります
※登場時期は予告なく変更、または展開中止になる場合があります
セガとセガロゴは株式会社セガの登録商標です。
SEGA and the SEGA logo are registered trademarks of SEGA CORPORATION.
UFOキャッチャー、UFO CATCHER は株式会社セガの登録商標または商標です。
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