15歳の挑戦が国連スピーチへ！ ピースピースプロジェクト「酒井萌さんとの特別対談動画」

記事ポイント 外務省後援「子ども世界平和サミット」参加の酒井萌さんと特別対談動画公開2026年ニューヨーク国連本部で日本代表として英語スピーチ実現「失敗を恐れず挑戦する」大切さを語る対談 外務省後援「子ども世界平和サミット」参加の酒井萌さんと特別対談動画公開2026年ニューヨーク国連本部で日本代表として英語スピーチ実現「失敗を恐れず挑戦する」大切さを語る対談

ピースピースプロジェクトは、外務省後援・第2回「子ども世界平和サミット」に15歳で参加した酒井萌（めぐ）さん（現在21歳）との特別対談動画を公開しました。

酒井さんはサミット参加後も挑戦を積み重ね、2026年にはニューヨーク国連本部で日本代表として英語スピーチを実現。

現在はモデルやアイドル活動を行いながら、世界を舞台にした夢に向かって歩み続けています。

ピースピースプロジェクト「酒井萌さんとの特別対談動画」

ピースピースプロジェクトは、「子どもたちが安心して暮らせる地球を創る」ことを世界平和の定義と位置づけ、未来志向の平和学習を通じて平和を担う子どもたちを育てている団体です。

戦争や核兵器の歴史継承にとどまらず、「どのように平和を創るか」を具体的に考える場として「子ども世界平和サミット」を毎年開催しています。

今回の対談は、サミット参加から約5年が経ったタイミングで、郄木真理子先生（スマイルウォーキング倶楽部代表）から国連スピーチ実現の報告を受けた代表理事の多田多延子が、「ぜひ再会し、成長した姿や挑戦の軌跡を多くの方に伝えたい」と考えたことで実現しました。

動画には、15歳当時に抱いていた想い、夢を追い続けてきた日々、国連スピーチに込めた気持ち、そして今後の挑戦が収められています。

小学6年生のころから酒井さんの成長を支えてきた郄木先生も参加し、サミット参加から国連スピーチ実現までの歩みについて語っています。

子ども世界平和サミットへの応募と、15歳が語った夢

酒井萌さんは15歳当時、郄木先生の推薦を受けて外務省後援・第2回「子ども世界平和サミット」に応募しました。

きっかけは、郄木先生から「こういうものがあるよ、やってみれば」と声をかけてもらったこと。

その言葉を受けて酒井さん自身が「挑戦してみたい」と判断し、応募を決めました。

応募動画の中で酒井さんは、「世界で活躍するモデルになる」という夢を語り、「世界平和とは、世界中の人を笑顔にすること。そのために、一人ひとりが思いやりの心を持つことが大切」と自身の言葉で発表しました。

本番に向けて何百回もの練習を重ね、その経験が大きな自信につながったということです。

対談では、「失敗を恐れず、まずやってみること」「できないと決めつけず、機会を与えること」「本人の可能性を信じ、挑戦を支えること」の重要性が語られました。

酒井さん自身も「最初から自信があったわけではないです。でも、やってみたいという気持ちを大事にして行動してみたことで、新しい出会いや経験につながりました」と話しています。

サミット参加後、酒井さんはモデル活動や舞台出演、講演活動など活躍の場を広げていきました。

ニューヨーク国連本部での英語スピーチ実現

2026年、酒井萌さんはニューヨーク国連本部で開催された「世界ダウン症の日 国連会議」に日本代表として出席し、英語でスピーチを行いました。

15歳のころから抱き続けてきた「世界を舞台に活躍するモデルになる」という夢に向けた大きな一歩です。

スピーチについて酒井さんは「堂々とできました。もう1回行きたいです」と対談で語っています。

会場からは大きな反響を得て、海外のステージに立つという新たな目標も生まれました。

現在は日本でモデルやインクルージョンアイドル「IRIS Angel」としての活動を続けながら、演技への挑戦も視野に入れています。

今年はロンドンでのファッションショー出演や海外でのモデル活動など、世界を舞台にしたさらなる挑戦が続きます。

郄木先生は対談の中で、「障害の有無に関係なく、一人ひとりが可能性を広げられる環境づくりが重要だと思います」と述べており、「できない」と決めつけるのではなく「まずやってみる」ことが成長につながるという考え方を伝えています。

15歳でサミットに挑戦してから約5年、何百回もの練習を経て積み上げてきた自信は、ニューヨーク国連本部という世界の舞台で花開きました。

「やってみたい」という気持ちを行動に移し続けた酒井萌さんの軌跡と、今後の挑戦が対談動画に収められています。

ピースピースプロジェクト「酒井萌さんとの特別対談動画」の紹介でした。

よくある質問

Q. 酒井萌さんが子ども世界平和サミットに応募したきっかけは何ですか？

A. 小学6年生のころから成長を支えてきた郄木真理子先生から「こういうものがあるよ、やってみれば」と声をかけてもらったことがきっかけです。

酒井さん自身が「挑戦してみたい」と思い、自分から応募を決めました。

Q. 対談動画ではどのようなテーマが語られていますか？

A. 「失敗を恐れず、まずやってみること」「できないと決めつけず、機会を与えること」「本人の可能性を信じ、挑戦を支えること」--この3つの重要性が語られています。

15歳当時の想いから国連スピーチに込めた気持ち、今後の挑戦についても収められた内容です。

Q. 酒井萌さんは現在どのような活動をしていますか？

A. 日本でモデルやインクルージョンアイドル「IRIS Angel」としての活動を続けながら、演技への挑戦も視野に入れているとのこと。

今年はロンドンでのファッションショー出演や、海外でのモデル活動も予定されています。

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