120分で2万円――。女性用風俗の料金設定は、はたして適正なのか。男性セラピストたちは安心して働けているのだろうか？

【画像】女性用風俗を利用し、男性用風俗で働いて取材したライターの藤谷千明さん

そんな、なかなか光の当たらない部分に疑問を投げかけるのは、ライターの藤谷千明さんによるルポ『人恋しくて女性用風俗に行ったあとで考えたお金とケアと欲望のこと』（中央公論新社）だ。

離婚後、初めて女性用風俗を利用した藤谷さんは、サービスに満足しつつも「搾取」の2文字が頭をよぎったという。接客するセラピスト、風俗店のオーナー、業界を去った元スタッフなど、様々な人との対話を通じて考え続ける藤谷さんに「女性用風俗について考えたこと」を改めて詳しく伺った。（全2回の1回目）



藤谷千明さん ©志水隆／文藝春秋

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後腐れない付き合いができる相手が欲しかった

――藤谷さんが女性用風俗の利用を始めたのは、2010年代の終わり頃、つまりコロナ禍の直前だったんですよね。

藤谷千明さん（以下、藤谷） そうですね。当時は離婚したばかりで、親密な関係はほしいけど、長く付き合うパートナーより後腐れのない関係がいい、という状態でした。

しかしながら、マッチングアプリにいる同年代は既婚者が多くて！ こちらはプロフィールに「既婚者NG」と書いてるのに、それでも後出しで「実は……」という人もいた。昨今問題になっている「独身偽装」ですけど、性欲のために人を騙すな、今すぐやめろといいたい。……それはさておき、それで、ちょっとうまくいかなかった。でも性欲を解消したいとか、他者に触れたいという思いはやっぱりあって。

当時は女性用風俗がメディアで取り上げられる頻度が増えてきた時期でした。例えば、2024年にAmazonPrimeビデオでドラマ化された渡辺ペコさんのマンガ『1122』（2016〜2020年まで連載）だったり、永田カビさんのエッセイマンガ『さびしすぎてレズ風俗に行きましたレポ』（2016年）だったりがあって。後者は女性が女性を接客するいわゆる「レズビアン風俗」ですが。

ネット配信番組にも女性用風俗のセラピストの方が出演してたのを観たことがあったし、当時すでにSNSやブログ、掲示板には女性客による体験談がたくさんありました。もし問題が頻繁に起こるような業界だったら大手メディアは取り上げないだろうと思ったんです。

それで検索してみたらお店のサイトが出てきて、料金も払えない額ではなかった。というわけで、利用に踏み切りました。

女性用風俗の料金、利用の流れは？

――ちなみに、料金は具体的にどのぐらいなんでしょうか。

藤谷 私の利用したお店は120分で2万円ほど。指名料やオプション、交通費、ホテル代は別です。

男性用風俗は数千円から10万円以上まで店によって幅があるようですが、女性用風俗にそこまでの価格差はない印象です。多くの場合、人気セラピストでも「2時間2万円」が倍になることはあっても10倍になることはないといいますか。

――確かにそこまで高額という感じはしないですね。利用するときの具体的な流れも教えてください。お店のサイトで予約して、ホテルで待ち合わせした後は？

藤谷 ホテルなどに行く前にデートをするケースもありますが、ホテルの部屋に入ったあとの話ですね？ 「カウンセリングシート」と呼ばれる紙に記入します。何を書くかは……、一例ですけど、呼んでほしい名前だったり照明の明るさ、BGMの有無だったり、性感帯、あるいは触ってほしくない場所なんかも。「わざわざお客さん側が言葉で言わなくていいように」配慮がされているように感じました。

その後、お互いシャワーを浴びて、まずは通常のマッサージ。それからだんだん性的な部分を触っていく……という流れのところが多いですね。よく聞かれる質問ですが、多くの男性用風俗店とやることは大きくは変わらないはずなのに、まずそこを確認するのだな、と興味深く思います。

適切な価格なのだろうか？ “搾取”と感じた理由

――そんな初回利用の際ですが、サービスを受けて満足しながらも「これってやっぱり搾取だなあ」と感じたとか。どうしてでしょうか。

藤谷 まず「知らない人にお金を払って性行為に近いことをしてもらうのは、そもそも相手の尊厳を削る行為なのでは？」という自分への問いかけがありました。

“搾取”とは、Wikipediaでは「一般的には、人を自分本位に、または非倫理的に利用すること」とあります。さきほど独身偽装の話で、「性欲のために人を騙すな」といいましたが、性欲のためにお金で人を使っていいのかという。それすなわち“搾取”というよりは、自分が当初「安い」と感じた料金に見合った行為なのだろうか、適切な価格なのだろうかと利用しながら疑問に思っていたところはあります。

120分で2万円だと単純計算で1時間では1万円。お店と折半すると時給は数千円になる。当時は割引セールを頻繁に行う店も少なくなく、価格競争になっているように感じました。その状況で使い続けている自分は搾取構造に加担している側なのではないかと。

――なるほど。身体接触を伴うサービスを行う分リスクもあるでしょうし、もっと稼げる仕事だと勝手にイメージしてしまっていました。

藤谷 本書のインタビューパートでも触れていますが、多くの場合、特に最初はあまり稼げる仕事ではないとみていいと思います。男性の場合、性的接触を伴わない肉体労働のほうが稼げる、という話も聞きます。

ただ、「他の仕事をすればいい」というけれど、職業選択の自由があるのだからといってこの性風俗の仕事がハードであっていい理由にはなりませんよね。性風俗で働く多くの人は個人事業主なので労働基準法の外ですが、お客さんからのメッセージに返信したり、SNSを更新したり、ツイキャスやTikTokで配信するような、接客する時間以外の稼働も多い。本書の取材で、SNS時代以降、お店にお客さんがつくというよりはセラピスト自身につく傾向が高いという話を何度か耳にしました。

私のようなフリーランスのライターも、本を出しても自分で宣伝しないと読者まで届かないと実感しています。たとえば、こんな風に取材を受けたり、あるいはSNSやYouTubeやポッドキャストの露出を増やして読者との接点を作らないと「知って」もらえない。自分の判断でやっていることですが、そこで対価が発生しないので結果に結びつかないと徒労に終わりますよね。

――集客のためにそうせざるを得ないから、対価なしでもやっていると。それも確かに搾取的ですね。

“搾取”という言葉に寄せられた想定外の反応

藤谷 話は変わるんですが、この本で“搾取”という言葉を使ったこと、それ自体への反響が結構あって。感想のメッセージだったり、こういった取材の場だったりでも、“搾取”という言葉を大事（おおごと）としてとられているというか。

いや、大事なのはそうなのですが、たとえば「推し活」的な議論において“搾取”という言葉は頻出しているし、2024年に「推し活」についての対談集（『藤谷千明 推し問答! あなたにとって「推し活」ってなんですか?』）を出したのですが、そこでは“搾取”って言葉が飛び交っていても、異を唱える人はいなかったように思います。

――今回の本が、共通言語が通じる範囲を超えたところまで届いているということなんでしょうか。

藤谷 おそらく、“搾取”という言葉に戸惑っているのは、その言葉を自分に向けられたことに驚いた、加害者だと指をさされた気分になったのかなと感じます。

一方で、自分自身もコミュニケーションを簡略化するために“搾取”のような強い言葉を気軽に使っていたのかもしれない、とも感じました。

世の中のみんなが自分の考えている前提を共有してくれると思っていたというか。それこそエコーチェンバーとかフィルターバブルの内側の言葉だったのかもしれない。逆に言えば、それだけ本がバブルの外側まで届いた、ということなんでしょうね。

〈なぜ「トー横女子を買う男性」のほうは注目されないのか？ 性風俗の現場に飛び込み取材したライターが語る、“かわいそうな少女”に欲情する歪んだ社会〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）