ボールプールからごっこ遊びまで体験できる！ 「SNOOPY Playful PARK」

記事ポイント 日本初のSNOOPY Playful PARKがイオンモール津田沼South 7階に2026年夏開業ボールプール・アスレチック・ワークショップなど多彩な遊びを提供飲食・物販を含む3エリア構成のスヌーピー体験施設 日本初のSNOOPY Playful PARKがイオンモール津田沼South 7階に2026年夏開業ボールプール・アスレチック・ワークショップなど多彩な遊びを提供飲食・物販を含む3エリア構成のスヌーピー体験施設

イオンエンターテイメントとソニー・クリエイティブプロダクツは、PEANUTSと提携したインドアプレイグラウンド「SNOOPY Playful PARK（スヌーピープレイフルパーク）」を2026年夏にオープンします。

イオンエンターテイメントにとって初の新業態となるこの施設は、千葉県習志野市のイオンモール津田沼South 7階に日本初登場です。

「SNOOPY Playful PARK」

名称：SNOOPY Playful PARK イオンモール津田沼South開業日：2026年夏所在地：千葉県習志野市津田沼1-10-30 イオンモール津田沼South 7階営業時間：9:00〜22:00施設面積：約900m²（飲食エリア58席）施設構成：プレイグラウンド（Play GROUND）／飲食エリア（SNOOPY Playful STAND）／物販（SNOOPY Playful MARKET）

「えがおがひとつになるところ。」をコンセプトにしたインドアプレイグラウンドです。

スヌーピーと仲間たちをテーマにした空間が施設全体に広がり、PEANUTSの遊び心あふれるデザインが隅々まで描かれています。

PEANUTSは1950年にアメリカの漫画家チャールズ・M・シュルツが生み出したコミックストリップを起源とするキャラクターブランドです。

チャーリー・ブラウンとスヌーピーを中心とした「ピーナッツ・ギャング」は、Apple TVの番組やテーマパークのアトラクション、各種メディアを通じて世界中の幅広い世代に親しまれています。

そのPEANUTSブランドのインドアプレイグラウンドが、日本に初登場。

施設は「プレイグラウンド」「飲食」「物販」の3エリア構成です。

SNOOPY Playful PARKには、一人ひとりのPlayfulなピースがつながって笑顔あふれる一枚のパズルができあがるというコンセプトがあります。

体を使ってのびのびと遊ぶことも、想像をふくらませてなりきって遊ぶことも、どちらも施設内で夢中になれる遊びとして用意。

子どもたちが思う存分楽しめる環境が整っています。

プレイグラウンド（Play GROUND）

プレイグラウンドには、ボールプールやアスレチックなど体をおもいっきり動かせる設備が充実。

思う存分からだを動かせます。

なりきりショップでは、スヌーピーの世界観の中でごっこ遊びが楽しめます。

フォトブースも設置されており、PEANUTSのデザインに囲まれた空間で写真を撮れる場所になっています。

イベント広場ではワークショップ等が企画・実施されます。

なお、一部遊具には対象年齢の制限があります。

飲食エリア「SNOOPY Playful STAND」

飲食エリア「SNOOPY Playful STAND」では、この施設ならではのオリジナルメニューが揃っています。

座席数は58席で、遊んだあとに腰を落ち着けてゆっくり食事できます。

スヌーピーと仲間たちの世界観に浸りながら食事を楽しめるエリアです。

物販エリア「SNOOPY Playful MARKET」

物販エリア「SNOOPY Playful MARKET」には、SNOOPY Playful PARKでしか手に入らないアイテムが並びます。

施設ならではのオリジナルグッズが揃い、遊びの記念や土産として持ち帰れます。

プレイグラウンドで遊んだ後に立ち寄れるエリアです。

ボールプールやアスレチックで体を動かし、なりきりショップでピーナッツの世界に飛び込み、ワークショップで想像力を広げる-それぞれの遊びがPEANUTSのデザインに包まれた空間で体験できます。

食事やオリジナルグッズも施設内で揃うため、1日かけてスヌーピーと仲間たちの世界にどっぷり浸れます。

「SNOOPY Playful PARK」の紹介でした。

よくある質問

Q. SNOOPY Playful PARKはどこにありますか？

A. 千葉県習志野市津田沼1-10-30のイオンモール津田沼South 7階にあります。

営業時間は9:00〜22:00です。

Q. 施設内はどのようなエリアに分かれていますか？

A. プレイグラウンド（Play GROUND）、飲食エリア（SNOOPY Playful STAND）、物販エリア（SNOOPY Playful MARKET）の3エリアで構成されています。

Q. プレイグラウンドでは何ができますか？

A. ボールプールやアスレチックのほか、なりきりショップ（ごっこ遊び）、フォトブース、ワークショップを実施するイベント広場も楽しめます。

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