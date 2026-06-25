東京都、教職員による性暴力に関する相談実績を発表 事実が認められたものも
東京都は25日、昨年度の教職員による性暴力等に関する相談実績について発表した。小、中、高、特別支援学校などで計774件の相談があった。
【画像】事実と認められた事例も…都が発表した教職員による性暴力に関する相談実績
内訳は小学校530件、中学校163件、高校54件、特別支援学校9件などとなった。電話・メールでの相談は80件、相談シートで受け付けたものは694件だった。
教職員による性暴力などが疑われる相談は前年度比9件増の52件で、このうち事実が認められたものは1件あった。認められなかったものは21件、確認が困難だったのは27件、調査を継続しているのは3件だった。
「受け付けた相談は、区市町村教育委員会や学校経営支援センターを通じて事実確認を行い、事実が認められた場合は指導や注意喚起を行うほか、重大な非違があった場合には服務事故として対処」としている。
【画像】事実と認められた事例も…都が発表した教職員による性暴力に関する相談実績
内訳は小学校530件、中学校163件、高校54件、特別支援学校9件などとなった。電話・メールでの相談は80件、相談シートで受け付けたものは694件だった。
教職員による性暴力などが疑われる相談は前年度比9件増の52件で、このうち事実が認められたものは1件あった。認められなかったものは21件、確認が困難だったのは27件、調査を継続しているのは3件だった。
「受け付けた相談は、区市町村教育委員会や学校経営支援センターを通じて事実確認を行い、事実が認められた場合は指導や注意喚起を行うほか、重大な非違があった場合には服務事故として対処」としている。