〈女性用風俗は120分で2万円「料金に見合った行為なのだろうか…」ライター・藤谷千明が利用して考えた、男性セラピストの労働環境へのギモン〉から続く

メディアはいつも女性の「内面」にばかり注目している――。

【画像】女性用風俗を利用し、男性用風俗で働いて取材したライターの藤谷千明さん

離婚をきっかけに女性用風俗を初めて利用したライターの藤谷千明さん。ルポ『人恋しくて女性用風俗に行ったあとで考えたお金とケアと欲望のこと』（中央公論新社）を書くために調査を始めてから疑問を抱いたのは、風俗を利用する女性側の事情ばかりがメディアで注目されている実態に対してだ。

女性用風俗のセラピストや経営者と対話し、自身も男性用風俗の現場に飛び込んで調査した藤谷さんが語る、性風俗を通じて見えてくる男女の不均衡、そしてかわいそうな少女に欲情する社会の歪みとは……。（全2回の2回目／最初から読む）



藤谷千明さん ©志水隆／文藝春秋

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女性と男性が求める「風俗で接客してもらいたいタイプ」の違い

――女性用風俗と男性用風俗の現場をそれぞれ見たり関係者に話を聞いたりして、「ここが違う」と感じたところはありますか？ 本のなかでは利用客が求めるものが違うと書かれていましたが……。

藤谷千明さん（以下、藤谷） 私は大枠ではそこまで変わらないと感じたのですが、取材した方々のなかでは「女性のほうがニーズが細かい」と指摘する方がいました。普段女性のほうが細かいことを求められがちな面があるので、自分がお金を払う立場になった時に細かいケアや気遣いが当たり前だと思ってしまうのは、想像に難くないですよね。

一方で、「男性（キャスト）の若さには価値がない」と話している方もいました。この本を書く際に、私自身も男性向けの風俗店でしばらく働いたのですが、求められるキャスト像は女性の場合「素人っぽさ」「初々しさ」はそこまでネガティヴに捉えられていなかったものの、これが女性用風俗の男性セラピストだった場合、自分の振る舞いは許されないだろうなとも思いました。

――言われてみれば、男性で「無知である」ことが売りになるって、あまりないかもしれませんね。

藤谷 ただ、本書で取材したセラピストのなかには「女の客も男の客も、女風セラピストや風俗嬢に“バカであってほしい”と思っている」という人もいました。「都合の良い存在であってほしい」という意味では変わらないのかもしれません。

そもそも男女も業種も関係なくお金を払う側になると立場が強くなるので、傲慢になってしまう傾向にあるのではないでしょうか。

――買う側と売る側で上下関係ができてしまう、と。藤谷さんは実際に男性用風俗の現場でも働いた結果、やはりギャップを感じましたか。

藤谷 そうですね。たとえば私は、お客さんとして女性用風俗を利用しているときは自分のやってほしいこと、反対にやってほしくないことを男性に伝えることに抵抗はありませんでした。

たとえば、爪で粘膜を傷つけないように「フィンドム」っていう指につけるコンドームのような商品があるんですけど、自分がお客さんの立場だと「それを使って」と言えるのに、反対に自分が男性用風俗で働く立場になると難しくなるわけで。

また、挿入、いわゆる「本番行為」はないお店でも、性器の接触はありますよね。とはいえ男性客で自分からコンドームをつけたがる人は本当に少なかったです。自分自身のリスクにもなりうるのに。

「相手をケアしようとする客は男女関係なくキモいのでは」

――性風俗を利用するとき、そういったプレッシャーを与えない「いい客」でいるためにはどうしたらいいんでしょうか。藤谷さんはどうしてますか？

藤谷 うーん。それをお客さんの側でコントロールするのは無理じゃないですか？ 私が客側になったときはマッサージの後「早く帰っていいよ」って言ったりとか、DMでも「返事はいいから」と送ったりしていました。あんまりしつこい感じになりたくないなーと思って。

これは自分のライター仕事でも企画も決まってないのにやたらお茶したがるクライアントがいたら「時給発生しないのになー」と思いますし、無駄な工数は増やしたくない、無駄なコミュニケーションはさせないようにしようと思っていたけれど、でも、そういうのって態度ににじみ出ていると、それはそれで押し付けがましいじゃないですか。

だって「これをしてたから大丈夫」みたいな免罪符はこの世にはないでしょう。反対に、何をやっても「このお客さんならいいや」っていうケースだってあると思いますし。

比較的負担にならない「いい客」でありたいけど、逆にそれが相手にとって負担ってことも絶対あると思うんですよ。性風俗で相手を過剰にケアしようとする客は男女関係なくキモいんじゃないかって。「クソ客に性差なし」です。

注目される「トー横女子」と、注目されない「トー横女子を買う男性」

――今回の本では、女性用風俗を利用する女性や、風俗で働く女性の「内面」ばかりがメディアで取り沙汰されて、風俗を利用する男性客や男性セラピストの内面には光が当たらない、そんな社会の不均衡も指摘しています。

藤谷 コロナ禍以前に新宿歌舞伎町のTOHO周辺、今でいう「トー横」の人の話を聞いていたことがあったんです。あそこには老若男女がいますよね。若い女の子だけじゃなくって、当時別の街の再開発で追い出されて流れてきた路上生活者の方もいると聞きました。メディアでフォーカスされるのは「トー横」にいる女性ばかりじゃないですか。

弱い女性にスポットを当てるという意義もわかるのですが、お金を出して女性と性行為をしたがる男性のことは放置されているように感じます。たとえば援助交際が社会問題になっていた頃、少女を問題にする本はたくさん出ていたと思うのですが、「なぜ中年男性はお金を払ってまで若い少女に執着するのか」っていう本が出版された記憶はありません。

ノンフィクション作家の佐野眞一さんが、97年に起きた「東電OL殺人事件」――東京電力に勤務する女性が殺害され、その女性が売春をしていたという事件の報道が過熱していく様を「メディアが発情した」と表現したそうですが、まあ、そういうことですよね。

ただ、そもそもあの事件はどうして「東電OL殺人事件」と被害者の属性で呼ばれているのでしょう。「宮崎勤幼女連続誘拐殺人事件」は犯人のフルネーム、「酒鬼薔薇事件」は犯人の少年の使った名前で呼ばれている。「頂き女子」を名乗って詐欺行為を働いて服役中の渡辺真衣に対して「りりちゃん」と親しみを込めて呼ぶ人も多い。

――女性という属性が、関心を集める要素になってしまっているんですね。

藤谷 キャッチーな事件を面白がって消費したい欲求は私自身にもあります。それこそ最近『アニータの夫』（柏書房）って本が出ましたけど、青森県住宅供給公社で経理を担当していた千田郁司が、14億円横領してチリ人の妻・アニータ・アルバラードに送金していた事件。

当時ワイドショーを筆頭に世間は大盛り上がりでしたけど、私自身それを無責任に面白がっていましたし、本も発売後すぐに読みました。面白かったです。ただ、あの事件を「千田郁司」事件とはいわないし、アニータの本のタイトルは「千田の妻」ではなく『わたしはアニータ 』（扶桑社）ですよね。

――確かに難しい問題です。自覚的にならないといけないですね。

藤谷 ただ、自覚してたらセーフというものでもないですし、どこまで本当に自覚できているか本人にはわからないことも多いですよね。

たとえば泥酔している人ほど「酔ってない」っていうじゃないですか（苦笑）。「いい客」でいようとしても、それ自体が免罪符にはならないのと似たようなものだと思います。

「考えさせられた」と言いたい人のために書いた本です

――最後に改めてお聞きしたいのですが、当初はお客さんとして利用した女性用風俗について、実体験もオープンにしながら本を書こうと思ったのはどうしてでしょうか。

藤谷 シンプルにこういう話を書いた本が見当たらなかったからです。それは書いたほうがいいんじゃないかって。私よりも頭が良くて明瞭な文章の書き手に書いてほしいな〜とか思ってたんですけど、まあ、そういう話は結局自分しか書き手がいないのだな、という。ないよりはあったほうがいいと思ったから書きました。

――では、特にどんな人に読んでほしいですか？

藤谷 社会問題の記事を読んだ人の感想でよく見る「考えさせられた」って表現がありますよね。不思議なのは、「させられる」って受け身というか、ネガティブな表現であるはずなのに、特定の問題に関してはよく使われる。

この本は、いろんなことを一緒に考えてほしいな、考えさせてやるからな！ という思いを込めて書いたので、「考えさせられたい人」にぜひ読んでいただきたいです。「考えさせられたい」、そんなあなたのための本です！

（「文春オンライン」編集部）