【FIFAワールドカップ2026】スコットランド代表 0ー3 ブラジル代表（日本時間6月25日／マイアミ・スタジアム）

【映像】闘莉王氏苦言の“マズい対応”（実際の様子）

元日本代表DF田中マルクス闘莉王氏が、結果的に中途半端な対応となったスコットランド代表の守備に苦言を呈している。

日本時間6月25日、FIFAワールドカップ2026グループC第3節でブラジル代表はスコットランド代表と対戦した。ブラジル代表は7分、ハイプレスからボールを奪って先制に成功。さらに前半終了間際の45+2分に貴重な追加点を奪った。

ブラジル代表はFWマテウス・クーニャを中心に攻守の切り替えから高い位置でボールを奪い返すと、MFブルーノ・ギマランイスがボックス右角付近から鋭いクロスを逆サイドへ送った。これに対し、スコットランド代表のGKアンガス・ガンはゴール前から飛び出してクロスカットを狙ったものの、わずかに届かずボールに触れられなかった。

すると、このプレーが決定打となる。クロスは左WGヴィニシウス・ジュニオールに渡り、ブラジル代表のエースは無人のゴールへ冷静にヘディングシュートを流し込んだ。

スコットランド代表の守備陣の判断ミスから生まれたゴールについて、DAZNで解説を務めた田中マルクス闘莉王氏（元日本代表）は、同じく解説の楢崎正剛氏（元日本代表）がGKの対応について触れなかったため、「え、何も言わないんですか？」と発言した。

楢崎氏が「GKがクロスに被ったって？」と返すと、闘莉王氏は食い気味に「そうですよ。そこは責任を取ってくださいよ」とコメント。ガンの判断について説明を求めた。

闘莉王氏の勢いは止まらず、「GKの何が悪かったんですか」と楢崎氏に問いかけると、元日本代表GKは「クロスは取れないと思ったら出なくていい。ただ、狙いはそこだったと思うので、チャレンジしたんだと思います」と説明した。

1点目、2点目ともにスコットランド代表のミスを見逃さなかったブラジル代表は、後半にも追加点を奪い、3-0で勝利。グループC首位での決勝トーナメント進出を決めている。

（FIFAワールドカップ2026）